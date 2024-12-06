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Панда Катюша прогулялась в вольере своего папы - РИА Новости, 06.12.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:19 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/katjusha-1987678626.html
Панда Катюша прогулялась в вольере своего папы
Панда Катюша прогулялась в вольере своего папы - РИА Новости, 06.12.2024
Панда Катюша прогулялась в вольере своего папы
Панда Катюша из Московского зоопарка вместе с мамой ДинДин прогулялась в вольере своего папы Жуи, это делается для обогащения среды панд, сообщила генеральный... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:19
2024-12-06T11:19
хорошие новости
россия
светлана акулова
московский зоопарк
москва
панда катюша
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка вместе с мамой ДинДин прогулялась в вольере своего папы Жуи, это делается для обогащения среды панд, сообщила генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова. "Недавно ДинДин и Катюша гуляли в уличном вольере Жуи. Это делается периодически для обогащения их среды: новые запахи, новое пространство, новые впечатления", - написала Акулова в своем Telegram-канале. На видео Катюша с любопытством осматривает вольер своего папы, лазая по бревнам и камням. Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в 2019 году, в августе 2023 года у них родился первый в истории России детёныш большой панды, которого назвали Катюша.
https://ria.ru/20240326/panda-1935943063.html
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Панда Катюша прогуливается по уличному вольеру
Панда Катюша прогуливается по уличному вольеру
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россия, светлана акулова, московский зоопарк, москва, панда катюша
Хорошие новости, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва, Панда Катюша
Панда Катюша прогулялась в вольере своего папы

Панда Катюша вместе с мамой прогулялась в вольере своего папы

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка вместе с мамой ДинДин прогулялась в вольере своего папы Жуи, это делается для обогащения среды панд, сообщила генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова.
"Недавно ДинДин и Катюша гуляли в уличном вольере Жуи. Это делается периодически для обогащения их среды: новые запахи, новое пространство, новые впечатления", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
На видео Катюша с любопытством осматривает вольер своего папы, лазая по бревнам и камням.
Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в 2019 году, в августе 2023 года у них родился первый в истории России детёныш большой панды, которого назвали Катюша.
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Хорошие новостиРоссияСветлана АкуловаМосковский зоопаркМоскваПанда Катюша
 
 
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