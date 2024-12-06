https://ria.ru/20241206/katjusha-1987678626.html

Панда Катюша прогулялась в вольере своего папы

Панда Катюша прогулялась в вольере своего папы - РИА Новости, 06.12.2024

Панда Катюша прогулялась в вольере своего папы

Панда Катюша из Московского зоопарка вместе с мамой ДинДин прогулялась в вольере своего папы Жуи, это делается для обогащения среды панд, сообщила генеральный... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:19

2024-12-06T11:19

2024-12-06T11:19

хорошие новости

россия

светлана акулова

московский зоопарк

москва

панда катюша

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка вместе с мамой ДинДин прогулялась в вольере своего папы Жуи, это делается для обогащения среды панд, сообщила генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова. "Недавно ДинДин и Катюша гуляли в уличном вольере Жуи. Это делается периодически для обогащения их среды: новые запахи, новое пространство, новые впечатления", - написала Акулова в своем Telegram-канале. На видео Катюша с любопытством осматривает вольер своего папы, лазая по бревнам и камням. Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в 2019 году, в августе 2023 года у них родился первый в истории России детёныш большой панды, которого назвали Катюша.

https://ria.ru/20240326/panda-1935943063.html

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Панда Катюша прогуливается по уличному вольеру Панда Катюша прогуливается по уличному вольеру 2024-12-06T11:19 true PT2M04S

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россия, светлана акулова, московский зоопарк, москва, панда катюша