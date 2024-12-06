https://ria.ru/20241206/karlson-1987680084.html

Путин не посмотрел интервью Карлсона с Лавровым, заявили в Кремле

Путин не посмотрел интервью Карлсона с Лавровым, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.12.2024

Путин не посмотрел интервью Карлсона с Лавровым, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину некогда было смотреть интервью министра иностранных дел России... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:28

2024-12-06T11:28

2024-12-06T11:28

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

сергей лавров

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину некогда было смотреть интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону, поскольку в эти дни он работает до глубокой ночи. "Вы, когда, думаете, он это должен был сделать?" – ответил Песков на вопрос журналистов, посмотрел ли Путин интервью. У Пескова уточнили, не мог ли Путин получить запись интервью заранее. "Вряд ли. Он (Путин) все эти дни до глубокой ночи работал", - ответил пресс-секретарь российского лидера.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987650420.html

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Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым 2024-12-06T11:28 true PT2M51S

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров