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Путин не посмотрел интервью Карлсона с Лавровым, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.12.2024
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11:28 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/karlson-1987680084.html
Путин не посмотрел интервью Карлсона с Лавровым, заявили в Кремле
Путин не посмотрел интервью Карлсона с Лавровым, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.12.2024
Путин не посмотрел интервью Карлсона с Лавровым, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину некогда было смотреть интервью министра иностранных дел России... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:28
2024-12-06T11:28
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
сергей лавров
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину некогда было смотреть интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону, поскольку в эти дни он работает до глубокой ночи. "Вы, когда, думаете, он это должен был сделать?" – ответил Песков на вопрос журналистов, посмотрел ли Путин интервью. У Пескова уточнили, не мог ли Путин получить запись интервью заранее. "Вряд ли. Он (Путин) все эти дни до глубокой ночи работал", - ответил пресс-секретарь российского лидера.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987650420.html
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Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Лавров
Путин не посмотрел интервью Карлсона с Лавровым, заявили в Кремле

Песков: Путину некогда было смотреть интервью Карлсона с Лавровым

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину некогда было смотреть интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону, поскольку в эти дни он работает до глубокой ночи.
"Вы, когда, думаете, он это должен был сделать?" – ответил Песков на вопрос журналистов, посмотрел ли Путин интервью.
У Пескова уточнили, не мог ли Путин получить запись интервью заранее.
"Вряд ли. Он (Путин) все эти дни до глубокой ночи работал", - ответил пресс-секретарь российского лидера.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
"Стыдно". На Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова Карлсону
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковСергей Лавров
 
 
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