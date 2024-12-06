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Канада хочет отправить "запрещенку" Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:25 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/kanada-1987814216.html
Канада хочет отправить "запрещенку" Украине, пишут СМИ
Канада хочет отправить "запрещенку" Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2024
Канада хочет отправить "запрещенку" Украине, пишут СМИ
Федеральное правительство Канады расширяет список запрещенного в стране оружия и планирует отправить часть из него на Украину, сообщает канадская National Post. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:25
2024-12-06T19:25
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Федеральное правительство Канады расширяет список запрещенного в стране оружия и планирует отправить часть из него на Украину, сообщает канадская National Post.По данным издания, в четверг министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан объявил, что в перечень запрещенного оружия попадут еще 324 уникальных марки и модели так называемого "штурмового" стрелкового вооружения, и это решение вступает в силу немедленно."Все текущие и будущие варианты этого оружия будут запрещены. По данным Министерства общественной безопасности Канады, общее количество единиц огнестрельного оружия, подпадающих под запрет, составляет около 14 500", — говорится в материале.По словам Леблана, изъятое у розничных торговцев оружие может быть отправлено на Украину.Ранее в октябре министр обороны Билл Блэр заявил, что либералы обратились к украинцам с вопросом, могут ли их войска использовать часть оружия, запрещенного Канадой."Они подтвердили, что некоторые виды оружия, входящие в программу, действительно подойдут", — сказал Блэр.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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в мире, украина, канада, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Канада, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Канада хочет отправить "запрещенку" Украине, пишут СМИ

NP: Канада планирует поставлять запрещенное в стране оружие на Украину

CC BY 2.0 / Scazon / Флаги Канады и США
Флаги Канады и США - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
CC BY 2.0 / Scazon /
Флаги Канады и США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Федеральное правительство Канады расширяет список запрещенного в стране оружия и планирует отправить часть из него на Украину, сообщает канадская National Post.
По данным издания, в четверг министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан объявил, что в перечень запрещенного оружия попадут еще 324 уникальных марки и модели так называемого "штурмового" стрелкового вооружения, и это решение вступает в силу немедленно.
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"Все текущие и будущие варианты этого оружия будут запрещены. По данным Министерства общественной безопасности Канады, общее количество единиц огнестрельного оружия, подпадающих под запрет, составляет около 14 500", — говорится в материале.
По словам Леблана, изъятое у розничных торговцев оружие может быть отправлено на Украину.
Ранее в октябре министр обороны Билл Блэр заявил, что либералы обратились к украинцам с вопросом, могут ли их войска использовать часть оружия, запрещенного Канадой.
"Они подтвердили, что некоторые виды оружия, входящие в программу, действительно подойдут", — сказал Блэр.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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