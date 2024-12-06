https://ria.ru/20241206/kanada-1987814216.html

Канада хочет отправить "запрещенку" Украине, пишут СМИ

Канада хочет отправить "запрещенку" Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2024

Канада хочет отправить "запрещенку" Украине, пишут СМИ

Федеральное правительство Канады расширяет список запрещенного в стране оружия и планирует отправить часть из него на Украину, сообщает канадская National Post. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:25

2024-12-06T19:25

2024-12-06T19:25

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Федеральное правительство Канады расширяет список запрещенного в стране оружия и планирует отправить часть из него на Украину, сообщает канадская National Post.По данным издания, в четверг министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан объявил, что в перечень запрещенного оружия попадут еще 324 уникальных марки и модели так называемого "штурмового" стрелкового вооружения, и это решение вступает в силу немедленно."Все текущие и будущие варианты этого оружия будут запрещены. По данным Министерства общественной безопасности Канады, общее количество единиц огнестрельного оружия, подпадающих под запрет, составляет около 14 500", — говорится в материале.По словам Леблана, изъятое у розничных торговцев оружие может быть отправлено на Украину.Ранее в октябре министр обороны Билл Блэр заявил, что либералы обратились к украинцам с вопросом, могут ли их войска использовать часть оружия, запрещенного Канадой."Они подтвердили, что некоторые виды оружия, входящие в программу, действительно подойдут", — сказал Блэр.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, украина, канада, россия, сергей лавров, нато