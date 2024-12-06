https://ria.ru/20241206/kamilov-1987677041.html
Финалист премии "Мы вместе" Камилов рассказал Путину о своих планах
Финалист премии "Мы вместе" Камилов рассказал Путину о своих планах - РИА Новости, 06.12.2024
Финалист премии "Мы вместе" Камилов рассказал Путину о своих планах
Финалист премии "Мы вместе" из Узбекистана Жасурбек Камилов рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инициативе создать международную ассоциацию волонтерских РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:13
2024-12-06T11:13
2024-12-06T11:14
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Финалист премии "Мы вместе" из Узбекистана Жасурбек Камилов рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инициативе создать международную ассоциацию волонтерских некоммерческих организаций стран СНГ, а затем уже и БРИКС, Путин обещал обсудить этот проект с лидерами государств Содружества. Камилов после церемонии вручения премии "Мы вместе" рассказал президенту России, что волонтерством он начал заниматься еще в школьные годы, затем, работая в ассоциации волонтеров Узбекистана, он с друзьями создал свой добровольческий проект. "В этом году у нас родилась идея создать международную ассоциацию волонтерских некоммерческих организаций, где объединили бы ведущие фонды НКО стран СНГ, потом БРИКС для реализации совместных проектов, совместных стажировок, обучений", - сказал финалист премии "Мы вместе" Путину. В случае поддержки лидерами стран СНГ этой инициативы, по словам Камилова, ассоциация волонтеров Узбекистана вместе с ассоциацией волонтерских центров России предложат пути реализации проекта. "В этом году было организовано очень много мероприятий в странах (СНГ - ред.). Этот год показал всему миру, что волонтерство и благопроекты объединяют народы и укрепляют нашу дружбу", - отметил он. Волонтер особо подчеркнул, что все проекты, организованные Россией, всегда проходят на высшем уровне: "сказочно, ярко, а самое главное - для молодежи". Он рассказал, что благодаря проекту АНО "Евразия" "Узнай Россию" он смог осуществить свою детскую мечту - побывать в Москве и попробовать мороженое из ГУМа. "Обязательно поговорю с коллегами по поводу того, что было вами сказано. Продолжим, конечно, усилия по поддержке волонтерского движения в странах СНГ. Мы в конце декабря встречаемся, традиционная уже встреча руководителей стран СНГ, обязательно это обсудим", - сказал Путин финалисту премии. Международный форум гражданского участия "Мы вместе" – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям. Международная премия "Мы вместе" — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
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Финалист премии #МЫВМЕСТЕ Жасурбек Камилов на встрече с Владимиром Путиным
Участник программ «Узнай Россию» и «Лидеры Евразии» из Узбекистана Жасурбек Камилов стал Финалистом премии #МЫВМЕСТЕ. После Жасурбек был на закрытой встрече с президентом и рассказал, как АНО «Евразия» исполнила его детскую мечту побывать в Москве и поесть мороженое в ГУМе.
2024-12-06T11:13
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Владимир Путин на церемонии награждения премии #МЫВМЕСТЕ
Участник программ «Узнай Россию» и «Лидеры Евразии» из Узбекистана Жасурбек Камилов стал Финалистом премии #МЫВМЕСТЕ. Во время церемонии награждения он стоял на сцене с Владимиром Путиным.
2024-12-06T11:13
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россия, узбекистан, москва, владимир путин, снг, гум, брикс, политика
Россия, Узбекистан, Москва, Владимир Путин, СНГ, ГУМ, БРИКС, Политика
Финалист премии "Мы вместе" Камилов рассказал Путину о своих планах
Финалист премии "Мы вместе" рассказал Путину о планах создать ассоциацию НКО
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Финалист премии "Мы вместе" из Узбекистана Жасурбек Камилов рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инициативе создать международную ассоциацию волонтерских некоммерческих организаций стран СНГ, а затем уже и БРИКС, Путин обещал обсудить этот проект с лидерами государств Содружества.
Камилов после церемонии вручения премии "Мы вместе" рассказал президенту России, что волонтерством он начал заниматься еще в школьные годы, затем, работая в ассоциации волонтеров Узбекистана, он с друзьями создал свой добровольческий проект.
"В этом году у нас родилась идея создать международную ассоциацию волонтерских некоммерческих организаций, где объединили бы ведущие фонды НКО стран СНГ, потом БРИКС для реализации совместных проектов, совместных стажировок, обучений", - сказал финалист премии "Мы вместе" Путину
.
В случае поддержки лидерами стран СНГ этой инициативы, по словам Камилова, ассоциация волонтеров Узбекистана вместе с ассоциацией волонтерских центров России предложат пути реализации проекта.
"В этом году было организовано очень много мероприятий в странах (СНГ - ред.). Этот год показал всему миру, что волонтерство и благопроекты объединяют народы и укрепляют нашу дружбу", - отметил он.
Волонтер особо подчеркнул, что все проекты, организованные Россией, всегда проходят на высшем уровне: "сказочно, ярко, а самое главное - для молодежи". Он рассказал, что благодаря проекту АНО "Евразия" "Узнай Россию" он смог осуществить свою детскую мечту - побывать в Москве и попробовать мороженое из ГУМа.
"Обязательно поговорю с коллегами по поводу того, что было вами сказано. Продолжим, конечно, усилия по поддержке волонтерского движения в странах СНГ. Мы в конце декабря встречаемся, традиционная уже встреча руководителей стран СНГ, обязательно это обсудим", - сказал Путин финалисту премии.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям. Международная премия "Мы вместе" — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.