Лидера польской оппозиции Качиньского лишили иммунитета за драку
Сейм Польши лишил депутатского иммунитета лидера оппозиции Ярослава Качиньского
© AP Photo / Alik KepliczЯрослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
Ярослав Качиньский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 дек - РИА Новости. Сейм Польши лишил депутатского иммунитета лидера крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, которого обвиняют в краже венка с памятника своему брату Леху Качиньскому и побоях.
Дело касается инцидента, произошедшего 10 апреля, в годовщину Смоленской авиакатастрофы у памятника погибшим. Качиньский прибыл к этому памятнику для возложения венка и увидел там другой венок с надписью "жертвам Леха Качиньского". Глава PiS убрал данный венок из-под памятника. Владелец венка, общественный активист Збигнев Комос подал уведомление в полицию с требованием привлечь Качиньского к уголовной ответственности за кражу. Также Комос утверждает, что Качиньский ударил его кулаком.
В связи с обращением Главного коменданта полиции Польши, который намерен привлечь Качиньского к уголовной ответственности, сейм в пятницу провел голосование о лишении его депутатского иммунитета.
В голосовании приняли участие 447 депутатов. За лишение Качиньского иммунитета высказались 241 из них. Против проголосовали 206 депутатов.
Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.
Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК) о виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию данной катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства.
Через год после трагедии МАК объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Тогдашнее правительство Польши не согласилось с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решило создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров.
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В декабре прошлого года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от версий о вине России в катастрофе. Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.
В российском МИД отмечали, что Генпрокуратура России не получила от Польши ответа на запрос о стенограмме разговора президента Леха Качиньского перед крушением самолета под Смоленском в 2010 году. О факте разговора писали польские СМИ: по их данным, Качиньский говорил со своим братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета". Запись разговора включена в материалы польского уголовного дела. Информацию о наличии стенограммы РИА Новости подтвердил один из участников расследования авиакатастрофы, проходившего в Польше. Он уточнил, что разговор состоялся "незадолго до того, как самолет разбился при посадке в Смоленске". При этом собеседник агентства отказался обсуждать содержание разговора.