Иран потребовал от Украины прекратить поставки оружия террористам в Сирии
МИД Ирана призвал Украину прекратить поставки оружия террористам в Сирии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 дек – РИА Новости. Украина должна незамедлительно прервать поставки американского оружия террористам в Сирии, заявил советник министра и руководитель Евразийского департамента МИД Ирана Моджтаба Дамирчилу.
Ранее в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов в Сирии, в том числе боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*.
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"Моджтаба Дамирчилу, ссылаясь на доклады о поддержке Украиной террористических группировок в Сирии и о незаконной продаже руководством Украины переданного ей США оружия этим группировкам, потребовал незамедлительно прервать эти действия", – передает слова Дамирчилу агентство IRNA.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
*Запрещенная в России террористическая организация
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