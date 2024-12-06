https://ria.ru/20241206/iran-1987741337.html

Иран потребовал от Украины прекратить поставки оружия террористам в Сирии

Иран потребовал от Украины прекратить поставки оружия террористам в Сирии - РИА Новости, 06.12.2024

Иран потребовал от Украины прекратить поставки оружия террористам в Сирии

Украина должна незамедлительно прервать поставки американского оружия террористам в Сирии, заявил советник министра и руководитель Евразийского департамента МИД РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:25

2024-12-06T15:25

2024-12-06T15:25

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ТЕГЕРАН, 6 дек – РИА Новости. Украина должна незамедлительно прервать поставки американского оружия террористам в Сирии, заявил советник министра и руководитель Евразийского департамента МИД Ирана Моджтаба Дамирчилу. Ранее в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов в Сирии, в том числе боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*. "Моджтаба Дамирчилу, ссылаясь на доклады о поддержке Украиной террористических группировок в Сирии и о незаконной продаже руководством Украины переданного ей США оружия этим группировкам, потребовал незамедлительно прервать эти действия", – передает слова Дамирчилу агентство IRNA. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. *Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241205/siriya-1987615701.html

https://ria.ru/20241206/rossiya-1987630451.html

https://ria.ru/20241206/khoms-1987735538.html

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в мире, сирия, украина, россия, василий небензя, мид ирана, оон, воздушно-космические силы россии