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Иран потребовал от Украины прекратить поставки оружия террористам в Сирии - РИА Новости, 06.12.2024
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15:25 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/iran-1987741337.html
Иран потребовал от Украины прекратить поставки оружия террористам в Сирии
Иран потребовал от Украины прекратить поставки оружия террористам в Сирии - РИА Новости, 06.12.2024
Иран потребовал от Украины прекратить поставки оружия террористам в Сирии
Украина должна незамедлительно прервать поставки американского оружия террористам в Сирии, заявил советник министра и руководитель Евразийского департамента МИД РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:25
2024-12-06T15:25
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ТЕГЕРАН, 6 дек – РИА Новости. Украина должна незамедлительно прервать поставки американского оружия террористам в Сирии, заявил советник министра и руководитель Евразийского департамента МИД Ирана Моджтаба Дамирчилу. Ранее в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов в Сирии, в том числе боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*. "Моджтаба Дамирчилу, ссылаясь на доклады о поддержке Украиной террористических группировок в Сирии и о незаконной продаже руководством Украины переданного ей США оружия этим группировкам, потребовал незамедлительно прервать эти действия", – передает слова Дамирчилу агентство IRNA. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. *Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241205/siriya-1987615701.html
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в мире, сирия, украина, россия, василий небензя, мид ирана, оон, воздушно-космические силы россии
В мире, Сирия, Украина, Россия, Василий Небензя, МИД Ирана, ООН, Воздушно-космические силы России
Иран потребовал от Украины прекратить поставки оружия террористам в Сирии

МИД Ирана призвал Украину прекратить поставки оружия террористам в Сирии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 дек – РИА Новости. Украина должна незамедлительно прервать поставки американского оружия террористам в Сирии, заявил советник министра и руководитель Евразийского департамента МИД Ирана Моджтаба Дамирчилу.
Ранее в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов в Сирии, в том числе боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*.
Провинция Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В Сирии за сутки уничтожили не менее 300 боевиков
5 декабря, 22:12
"Моджтаба Дамирчилу, ссылаясь на доклады о поддержке Украиной террористических группировок в Сирии и о незаконной продаже руководством Украины переданного ей США оружия этим группировкам, потребовал незамедлительно прервать эти действия", – передает слова Дамирчилу агентство IRNA.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Россия хочет обсудить проблему финансирования исламистов в Сирии
Вчера, 01:35
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
*Запрещенная в России террористическая организация
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Сирийские террористы достигли Хомса, пишут СМИ
Вчера, 15:06
 
В миреСирияУкраинаРоссияВасилий НебензяМИД ИранаООНВоздушно-космические силы России
 
 
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