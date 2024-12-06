https://ria.ru/20241206/intervyu-1987634719.html

Интервью Лаврова Карлсону за десять минут просмотрели 100 тысяч человек

Интервью Лаврова Карлсону за десять минут просмотрели 100 тысяч человек - РИА Новости, 06.12.2024

Интервью Лаврова Карлсону за десять минут просмотрели 100 тысяч человек

Публикацию американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, к которой он прикрепил полную видеоверсию интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в первые... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T02:04

2024-12-06T02:04

2024-12-06T03:21

сергей лавров

такер карлсон

россия

москва

в мире

интервью лаврова такеру карлсону

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Публикацию американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, к которой он прикрепил полную видеоверсию интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в первые десять минут просмотрели 100 тысяч пользователей.Число просмотров растет высокими темпами, к 15 минуте после публикации пост просмотрели уже около 200 тысяч раз.Само интервью, ради которого журналист вернулся в Москву, длится 80 минут.

https://ria.ru/20241206/rossija-1987634227.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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Алексей Калабанов

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