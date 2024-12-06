https://ria.ru/20241206/intervyu-1987634719.html
Интервью Лаврова Карлсону за десять минут просмотрели 100 тысяч человек
Интервью Лаврова Карлсону за десять минут просмотрели 100 тысяч человек - РИА Новости, 06.12.2024
Интервью Лаврова Карлсону за десять минут просмотрели 100 тысяч человек
Публикацию американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, к которой он прикрепил полную видеоверсию интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в первые... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T02:04
2024-12-06T02:04
2024-12-06T03:21
сергей лавров
такер карлсон
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интервью лаврова такеру карлсону
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Публикацию американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, к которой он прикрепил полную видеоверсию интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в первые десять минут просмотрели 100 тысяч пользователей.Число просмотров растет высокими темпами, к 15 минуте после публикации пост просмотрели уже около 200 тысяч раз.Само интервью, ради которого журналист вернулся в Москву, длится 80 минут.
https://ria.ru/20241206/rossija-1987634227.html
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Сергей Лавров, Такер Карлсон, Россия, Москва, В мире, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Интервью Лаврова Карлсону за десять минут просмотрели 100 тысяч человек
Интервью Лаврова Карлсону в Х за десять минут просмотрели 100 тысяч человек