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Интервью Лаврова Карлсону за десять минут просмотрели 100 тысяч человек - РИА Новости, 06.12.2024
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02:04 06.12.2024 (обновлено: 03:21 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/intervyu-1987634719.html
Интервью Лаврова Карлсону за десять минут просмотрели 100 тысяч человек
Интервью Лаврова Карлсону за десять минут просмотрели 100 тысяч человек - РИА Новости, 06.12.2024
Интервью Лаврова Карлсону за десять минут просмотрели 100 тысяч человек
Публикацию американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, к которой он прикрепил полную видеоверсию интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в первые... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T02:04
2024-12-06T03:21
сергей лавров
такер карлсон
россия
москва
в мире
интервью лаврова такеру карлсону
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Публикацию американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, к которой он прикрепил полную видеоверсию интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в первые десять минут просмотрели 100 тысяч пользователей.Число просмотров растет высокими темпами, к 15 минуте после публикации пост просмотрели уже около 200 тысяч раз.Само интервью, ради которого журналист вернулся в Москву, длится 80 минут.
https://ria.ru/20241206/rossija-1987634227.html
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сергей лавров, такер карлсон, россия, москва, в мире, интервью лаврова такеру карлсону
Сергей Лавров, Такер Карлсон, Россия, Москва, В мире, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Интервью Лаврова Карлсону за десять минут просмотрели 100 тысяч человек

Интервью Лаврова Карлсону в Х за десять минут просмотрели 100 тысяч человек

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Публикацию американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, к которой он прикрепил полную видеоверсию интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в первые десять минут просмотрели 100 тысяч пользователей.
Число просмотров растет высокими темпами, к 15 минуте после публикации пост просмотрели уже около 200 тысяч раз.
Само интервью, ради которого журналист вернулся в Москву, длится 80 минут.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Россия никогда не ставила целью СВО убийство людей, заявил Лавров
Вчера, 01:59
 
Сергей ЛавровТакер КарлсонРоссияМоскваВ миреИнтервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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