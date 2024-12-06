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Правнучка Чкалова была соучредителем компании в России
Правнучка Чкалова была соучредителем компании в России - РИА Новости, 06.12.2024
Правнучка Чкалова была соучредителем компании в России
Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* (признана иноагентом) является соучредителем компании в России, но не принимает участия в ее... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T05:39
2024-12-06T05:39
2024-12-06T09:40
происшествия
россия
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дарья богданова
валерий чкалов
олег кашин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* (признана иноагентом) является соучредителем компании в России, но не принимает участия в ее деятельности и не получает зарплату, рассказал РИА Новости второй учредитель предприятия Геннадий Волков.Богданову* заочно арестовали 1 ноября. Она объявлена в международный розыск. Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Ранее РИА Новости сообщало, что она открыла стартап в Бельгии. Юрлцо с наименованием May23 было зарегистрировано совсем недавно и имеет многочисленные разрешенные виды деятельности от производства мыла и моющих средств до организации мероприятий, книгоиздания и образовательных услуг.По словам Волкова, Богданова* оказалась в российской компании, которая занимается консультированием в области компьютерных технологий, 10 лет назад, но ни дня не принимала участия в ее работе. "Никаким образом не общаемся, и не знакомы даже. Я ни разу не видел эту Дарью*. Поэтому она никак не участвовала, ничего не получала, никакого дохода", - рассказал Волков. Богдановой* вменяют часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Поводом, как сообщалось, стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину**, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности. Согласно судебным документам, при избрании Богдановой* заочного ареста суд счел обоснованными подозрения следствия в причастности обвиняемой к преступлению, что подтверждается, в частности, результатами оперативно-розыскных мероприятий и заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Также при вынесении постановления инстанция посчитала, что, находясь на свободе, фигурантка продолжит заниматься преступной деятельностью и может угрожать свидетелям по уголовному делу.* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и является иноагентом** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20241127/bogdanova-1985920980.html
https://realty.ria.ru/20241205/dom-1987505100.html
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происшествия, россия, бельгия, дарья богданова, валерий чкалов, олег кашин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Бельгия, Дарья Богданова, Валерий Чкалов, Олег Кашин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Правнучка Чкалова была соучредителем компании в России
Правнучка Чкалова была соучредителем компании в России, но не получала зарплату
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* (признана иноагентом) является соучредителем компании в России, но не принимает участия в ее деятельности и не получает зарплату, рассказал РИА Новости второй учредитель предприятия Геннадий Волков.
Богданову
* заочно арестовали 1 ноября. Она объявлена в международный розыск. Росфинмониторинг
внес ее в перечень террористов и экстремистов. Ранее РИА Новости сообщало, что она открыла стартап в Бельгии
. Юрлцо с наименованием May23 было зарегистрировано совсем недавно и имеет многочисленные разрешенные виды деятельности от производства мыла и моющих средств до организации мероприятий, книгоиздания и образовательных услуг.
По словам Волкова, Богданова* оказалась в российской компании, которая занимается консультированием в области компьютерных технологий, 10 лет назад, но ни дня не принимала участия в ее работе.
"Никаким образом не общаемся, и не знакомы даже. Я ни разу не видел эту Дарью*. Поэтому она никак не участвовала, ничего не получала, никакого дохода", - рассказал Волков.
Богдановой*
вменяют часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Поводом, как сообщалось, стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину**
, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.
Согласно судебным документам, при избрании Богдановой* заочного ареста суд счел обоснованными подозрения следствия в причастности обвиняемой к преступлению, что подтверждается, в частности, результатами оперативно-розыскных мероприятий и заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Также при вынесении постановления инстанция посчитала, что, находясь на свободе, фигурантка продолжит заниматься преступной деятельностью и может угрожать свидетелям по уголовному делу.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и является иноагентом
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.