https://ria.ru/20241206/inoagent-1987642912.html

Правнучка Чкалова была соучредителем компании в России

Правнучка Чкалова была соучредителем компании в России - РИА Новости, 06.12.2024

Правнучка Чкалова была соучредителем компании в России

Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* (признана иноагентом) является соучредителем компании в России, но не принимает участия в ее... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T05:39

2024-12-06T05:39

2024-12-06T09:40

происшествия

россия

бельгия

дарья богданова

валерий чкалов

олег кашин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* (признана иноагентом) является соучредителем компании в России, но не принимает участия в ее деятельности и не получает зарплату, рассказал РИА Новости второй учредитель предприятия Геннадий Волков.Богданову* заочно арестовали 1 ноября. Она объявлена в международный розыск. Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Ранее РИА Новости сообщало, что она открыла стартап в Бельгии. Юрлцо с наименованием May23 было зарегистрировано совсем недавно и имеет многочисленные разрешенные виды деятельности от производства мыла и моющих средств до организации мероприятий, книгоиздания и образовательных услуг.По словам Волкова, Богданова* оказалась в российской компании, которая занимается консультированием в области компьютерных технологий, 10 лет назад, но ни дня не принимала участия в ее работе. "Никаким образом не общаемся, и не знакомы даже. Я ни разу не видел эту Дарью*. Поэтому она никак не участвовала, ничего не получала, никакого дохода", - рассказал Волков. Богдановой* вменяют часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Поводом, как сообщалось, стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину**, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности. Согласно судебным документам, при избрании Богдановой* заочного ареста суд счел обоснованными подозрения следствия в причастности обвиняемой к преступлению, что подтверждается, в частности, результатами оперативно-розыскных мероприятий и заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Также при вынесении постановления инстанция посчитала, что, находясь на свободе, фигурантка продолжит заниматься преступной деятельностью и может угрожать свидетелям по уголовному делу.* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и является иноагентом** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20241127/bogdanova-1985920980.html

https://realty.ria.ru/20241205/dom-1987505100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, бельгия, дарья богданова, валерий чкалов, олег кашин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)