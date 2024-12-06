https://ria.ru/20241206/guf-1987792811.html

Гуфа отпустили под подписку о невыезде

Гуфа отпустили под подписку о невыезде - РИА Новости, 06.12.2024

Гуфа отпустили под подписку о невыезде

Следователь отпустил рэпера Гуфа (Алексей Долматов) под подписку о невыезде по делу о грабеже, с него снят электронный браслет, рассказал РИА Новости его... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:06

2024-12-06T18:06

2024-12-06T18:06

происшествия

москва

россия

апрелевка

сергей жорин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следователь отпустил рэпера Гуфа (Алексей Долматов) под подписку о невыезде по делу о грабеже, с него снят электронный браслет, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин. "Следователь избрал Гуфу подписку о невыезде", - сказал собеседник агентства. Ранее на рэпера были наложены всего два запрета: посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими. Адвокат также добавил, что рэперу сняли электронный браслет, который сотрудники ФСИН одели ему на ногу по собственной инициативе (мера пресечения запрет определённых действий не предполагает наличие браслета). В конце октября Наро-Фоминский городской суд Москвы избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну запрет определённых действий по делу о грабеже. Как ранее рассказывал РИА Новости его адвокат, у рэпера их всего два: посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими. Поводом для возбуждения уголовного дела о грабеже (по статье 161 УК РФ) стал инцидент, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись, тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.

https://ria.ru/20241108/braslet-1982607729.html

https://ria.ru/20241122/guf-1985290270.html

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происшествия, москва, россия, апрелевка, сергей жорин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)