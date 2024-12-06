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Гуфа отпустили под подписку о невыезде - РИА Новости, 06.12.2024
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18:06 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/guf-1987792811.html
Гуфа отпустили под подписку о невыезде
Гуфа отпустили под подписку о невыезде - РИА Новости, 06.12.2024
Гуфа отпустили под подписку о невыезде
Следователь отпустил рэпера Гуфа (Алексей Долматов) под подписку о невыезде по делу о грабеже, с него снят электронный браслет, рассказал РИА Новости его... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:06
2024-12-06T18:06
происшествия
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сергей жорин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следователь отпустил рэпера Гуфа (Алексей Долматов) под подписку о невыезде по делу о грабеже, с него снят электронный браслет, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин. "Следователь избрал Гуфу подписку о невыезде", - сказал собеседник агентства. Ранее на рэпера были наложены всего два запрета: посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими. Адвокат также добавил, что рэперу сняли электронный браслет, который сотрудники ФСИН одели ему на ногу по собственной инициативе (мера пресечения запрет определённых действий не предполагает наличие браслета). В конце октября Наро-Фоминский городской суд Москвы избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну запрет определённых действий по делу о грабеже. Как ранее рассказывал РИА Новости его адвокат, у рэпера их всего два: посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими. Поводом для возбуждения уголовного дела о грабеже (по статье 161 УК РФ) стал инцидент, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись, тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.
https://ria.ru/20241108/braslet-1982607729.html
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происшествия, москва, россия, апрелевка, сергей жорин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Москва, Россия, Апрелевка, Сергей Жорин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Гуфа отпустили под подписку о невыезде

Следователь отпустил рэпера Гуфа под подписку о невыезде по делу о грабеже

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов
Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следователь отпустил рэпера Гуфа (Алексей Долматов) под подписку о невыезде по делу о грабеже, с него снят электронный браслет, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
"Следователь избрал Гуфу подписку о невыезде", - сказал собеседник агентства.
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
ФСИН опровергла сообщения о том, что Гуф перегрыз провода браслета
8 ноября, 10:55
Ранее на рэпера были наложены всего два запрета: посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими.
Адвокат также добавил, что рэперу сняли электронный браслет, который сотрудники ФСИН одели ему на ногу по собственной инициативе (мера пресечения запрет определённых действий не предполагает наличие браслета).
В конце октября Наро-Фоминский городской суд Москвы избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну запрет определённых действий по делу о грабеже. Как ранее рассказывал РИА Новости его адвокат, у рэпера их всего два: посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими.
Поводом для возбуждения уголовного дела о грабеже (по статье 161 УК РФ) стал инцидент, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись, тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.
Гуф на сцене VK Stadium в Москве с электронным браслетом на ноге - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Гуф вышел на сцену с электронным браслетом на ноге и поблагодарил полицию
22 ноября, 21:47
 
ПроисшествияМоскваРоссияАпрелевкаСергей ЖоринФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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