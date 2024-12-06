https://ria.ru/20241206/guf-1987792811.html
Гуфа отпустили под подписку о невыезде
Гуфа отпустили под подписку о невыезде - РИА Новости, 06.12.2024
Гуфа отпустили под подписку о невыезде
Следователь отпустил рэпера Гуфа (Алексей Долматов) под подписку о невыезде по делу о грабеже, с него снят электронный браслет, рассказал РИА Новости его... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:06
2024-12-06T18:06
2024-12-06T18:06
происшествия
москва
россия
апрелевка
сергей жорин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867377597_0:233:3076:1963_1920x0_80_0_0_d1cf198e0fac4641fc431be498595dde.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следователь отпустил рэпера Гуфа (Алексей Долматов) под подписку о невыезде по делу о грабеже, с него снят электронный браслет, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин. "Следователь избрал Гуфу подписку о невыезде", - сказал собеседник агентства. Ранее на рэпера были наложены всего два запрета: посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими. Адвокат также добавил, что рэперу сняли электронный браслет, который сотрудники ФСИН одели ему на ногу по собственной инициативе (мера пресечения запрет определённых действий не предполагает наличие браслета). В конце октября Наро-Фоминский городской суд Москвы избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну запрет определённых действий по делу о грабеже. Как ранее рассказывал РИА Новости его адвокат, у рэпера их всего два: посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими. Поводом для возбуждения уголовного дела о грабеже (по статье 161 УК РФ) стал инцидент, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись, тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.
https://ria.ru/20241108/braslet-1982607729.html
https://ria.ru/20241122/guf-1985290270.html
москва
россия
апрелевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867377597_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_1d2e2f36fcc21c7e703de9f4b63086fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, апрелевка, сергей жорин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Москва, Россия, Апрелевка, Сергей Жорин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Гуфа отпустили под подписку о невыезде
Следователь отпустил рэпера Гуфа под подписку о невыезде по делу о грабеже