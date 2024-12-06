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Греф посоветовал россиянам конвертировать доллары в рубли - РИА Новости, 06.12.2024
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15:23 06.12.2024 (обновлено: 16:38 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/gref-1987736287.html
Греф посоветовал россиянам конвертировать доллары в рубли
Греф посоветовал россиянам конвертировать доллары в рубли - РИА Новости, 06.12.2024
Греф посоветовал россиянам конвертировать доллары в рубли
Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам конвертировать доллары в рубли и класть их на депозиты: перспектив получить доходность от валюты нет. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:23
2024-12-06T16:38
экономика
сша
герман греф
сбербанк россии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам конвертировать доллары в рубли и класть их на депозиты: перспектив получить доходность от валюты нет. "Я знаю какое-то количество вопросов: а что мне делать с долларами, вот они пролежали у меня под подушкой три года, что с ними делать? Несите, конвертируйте и кладите на депозиты, нет никакой перспективы получить какую-то доходность... Никто не платит сегодня в стране доходность по валютным депозитам", - сказал он, во время сессии вопросов и ответов на дне инвестора Сбербанка. Греф также указал, что "доходность в рублях на депозитах гарантированная", поэтому нет смысла держать деньги в долларах. По его словам, в 2022 году очень многие люди побежали и сделали большие "зеленые запасы", однако с учетом того, что инфляция в США за это время достигала практически 10%, то за три года накопленная инфляция составляет порядка 20%. "Если вы положили 100 долларов в 2022 году под подушку, сегодня от них осталось уже 80, в лучшем случае", - подчеркнул Греф. По его словам, Сбербанк фиксирует, что люди начинают рационально конвертировать валюту. "Повышенный фон притока валюты наличной, люди конвертируют в рубли и инвестируют деньги, в первую очередь, конечно, в депозиты", - заключил банкир.
https://realty.ria.ru/20241206/sberbank-1987696925.html
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экономика, сша, герман греф, сбербанк россии
Экономика, США, Герман Греф, Сбербанк России
Греф посоветовал россиянам конвертировать доллары в рубли

Греф призвал россиян конвертировать доллары в рубли и класть их на депозиты

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанк Герман Греф
 Герман Греф - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Герман Греф. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам конвертировать доллары в рубли и класть их на депозиты: перспектив получить доходность от валюты нет.
"Я знаю какое-то количество вопросов: а что мне делать с долларами, вот они пролежали у меня под подушкой три года, что с ними делать? Несите, конвертируйте и кладите на депозиты, нет никакой перспективы получить какую-то доходность... Никто не платит сегодня в стране доходность по валютным депозитам", - сказал он, во время сессии вопросов и ответов на дне инвестора Сбербанка.
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Греф также указал, что "доходность в рублях на депозитах гарантированная", поэтому нет смысла держать деньги в долларах.
По его словам, в 2022 году очень многие люди побежали и сделали большие "зеленые запасы", однако с учетом того, что инфляция в США за это время достигала практически 10%, то за три года накопленная инфляция составляет порядка 20%. "Если вы положили 100 долларов в 2022 году под подушку, сегодня от них осталось уже 80, в лучшем случае", - подчеркнул Греф.
По его словам, Сбербанк фиксирует, что люди начинают рационально конвертировать валюту. "Повышенный фон притока валюты наличной, люди конвертируют в рубли и инвестируют деньги, в первую очередь, конечно, в депозиты", - заключил банкир.
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