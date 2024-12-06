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В Румынии нашли тело украинца, незаконно пересекшего границу - РИА Новости, 06.12.2024
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20:33 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/granitsa-1987822964.html
В Румынии нашли тело украинца, незаконно пересекшего границу
В Румынии нашли тело украинца, незаконно пересекшего границу - РИА Новости, 06.12.2024
В Румынии нашли тело украинца, незаконно пересекшего границу
Тело украинца, незаконно пересекшего госграницу, найдено в горах на территории Румынии, он погиб от переохлаждения, сообщили в пятницу в госпогранслужбе... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T20:33
2024-12-06T20:33
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Тело украинца, незаконно пересекшего госграницу, найдено в горах на территории Румынии, он погиб от переохлаждения, сообщили в пятницу в госпогранслужбе Украины. "На границе с Украиной обнаружили тела двух погибших мужчин. В Румынии зафиксировали два трагических случая. В горах погиб украинец, который незаконно пересек границу. Его тело нашли в 200 метрах от границы. Причиной смерти стало переохлаждение. Его спутников спасли во время сложной 22-часовой операции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы Украины. По информации ведомства, тело еще одного мужчины обнаружили в реке Тиса. Обстоятельства его гибели выясняются. В погранслужбе предостерегли от попыток незаконного пересечения границы. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщал, что более 40 украинских мужчин призывного возраста погибли с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20240911/polsha-1972021404.html
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в мире, украина, румыния, андрей демченко, владимир зеленский
В мире, Украина, Румыния, Андрей Демченко, Владимир Зеленский
В Румынии нашли тело украинца, незаконно пересекшего границу

В Румынии в горах нашли тело украинца, незаконно пересекшего границу

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Румынии
Полицейские автомобили в Румынии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Тело украинца, незаконно пересекшего госграницу, найдено в горах на территории Румынии, он погиб от переохлаждения, сообщили в пятницу в госпогранслужбе Украины.
"На границе с Украиной обнаружили тела двух погибших мужчин. В Румынии зафиксировали два трагических случая. В горах погиб украинец, который незаконно пересек границу. Его тело нашли в 200 метрах от границы. Причиной смерти стало переохлаждение. Его спутников спасли во время сложной 22-часовой операции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы Украины.
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По информации ведомства, тело еще одного мужчины обнаружили в реке Тиса. Обстоятельства его гибели выясняются. В погранслужбе предостерегли от попыток незаконного пересечения границы.
Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщал, что более 40 украинских мужчин призывного возраста погибли с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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