В Румынии нашли тело украинца, незаконно пересекшего границу
В Румынии в горах нашли тело украинца, незаконно пересекшего границу
© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Тело украинца, незаконно пересекшего госграницу, найдено в горах на территории Румынии, он погиб от переохлаждения, сообщили в пятницу в госпогранслужбе Украины.
"На границе с Украиной обнаружили тела двух погибших мужчин. В Румынии зафиксировали два трагических случая. В горах погиб украинец, который незаконно пересек границу. Его тело нашли в 200 метрах от границы. Причиной смерти стало переохлаждение. Его спутников спасли во время сложной 22-часовой операции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы Украины.
По информации ведомства, тело еще одного мужчины обнаружили в реке Тиса. Обстоятельства его гибели выясняются. В погранслужбе предостерегли от попыток незаконного пересечения границы.
Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщал, что более 40 украинских мужчин призывного возраста погибли с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.