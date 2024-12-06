https://ria.ru/20241206/granitsa-1987788020.html

Гражданку Украины обвинили в незаконном пересечении границы с Россией

Гражданку Украины обвинили в незаконном пересечении границы с Россией - РИА Новости, 06.12.2024

Гражданку Украины обвинили в незаконном пересечении границы с Россией

Гражданке Украины Диане Буцко заочно предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:47

2024-12-06T17:47

2024-12-06T17:56

происшествия

россия

курская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КУРСК, 6 дек - РИА Новости. Гражданке Украины Диане Буцко заочно предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области. "Ленинским районным судом города Курска рассмотрено ходатайство Пограничного управления ФСБ России по Курской области в отношении Буцко Д.В., ей заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ)", - говорится в сообщении."Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Буцко на территории РФ или с момента экстрадиции", - добавили в пресс-службе.Буцко объявлена в федеральный, межгосударственный и международный розыск.По версии следствия, Буцко "с иными неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, 6 августа 2024 года незаконно пересекла государственную границу России и на транспортном средстве вооруженных формирований Украины с целью съемки репортажа проследовала на территорию Суджанского района Курской области", говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241119/oruzhie-1984617535.html

https://ria.ru/20241007/sud-1976849978.html

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курская область

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происшествия, россия, курская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)