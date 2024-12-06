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Гражданку Украины обвинили в незаконном пересечении границы с Россией - РИА Новости, 06.12.2024
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17:47 06.12.2024 (обновлено: 17:56 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/granitsa-1987788020.html
Гражданку Украины обвинили в незаконном пересечении границы с Россией
Гражданку Украины обвинили в незаконном пересечении границы с Россией - РИА Новости, 06.12.2024
Гражданку Украины обвинили в незаконном пересечении границы с Россией
Гражданке Украины Диане Буцко заочно предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:47
2024-12-06T17:56
происшествия
россия
курская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КУРСК, 6 дек - РИА Новости. Гражданке Украины Диане Буцко заочно предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области. "Ленинским районным судом города Курска рассмотрено ходатайство Пограничного управления ФСБ России по Курской области в отношении Буцко Д.В., ей заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ)", - говорится в сообщении."Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Буцко на территории РФ или с момента экстрадиции", - добавили в пресс-службе.Буцко объявлена в федеральный, межгосударственный и международный розыск.По версии следствия, Буцко "с иными неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, 6 августа 2024 года незаконно пересекла государственную границу России и на транспортном средстве вооруженных формирований Украины с целью съемки репортажа проследовала на территорию Суджанского района Курской области", говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241119/oruzhie-1984617535.html
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происшествия, россия, курская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Гражданку Украины обвинили в незаконном пересечении границы с Россией

Гражданку Украины Буцко заочно обвинили в незаконном пересечении границы России

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
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КУРСК, 6 дек - РИА Новости. Гражданке Украины Диане Буцко заочно предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области.
"Ленинским районным судом города Курска рассмотрено ходатайство Пограничного управления ФСБ России по Курской области в отношении Буцко Д.В., ей заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ)", - говорится в сообщении.
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"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Буцко на территории РФ или с момента экстрадиции", - добавили в пресс-службе.
Буцко объявлена в федеральный, межгосударственный и международный розыск.
По версии следствия, Буцко "с иными неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, 6 августа 2024 года незаконно пересекла государственную границу России и на транспортном средстве вооруженных формирований Украины с целью съемки репортажа проследовала на территорию Суджанского района Курской области", говорится в сообщении.
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