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Правительство установило правила приема в вузы через "Госуслуги" - РИА Новости, 06.12.2024
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23:53 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/gosuslugi-1987837289.html
Правительство установило правила приема в вузы через "Госуслуги"
Правительство установило правила приема в вузы через "Госуслуги" - РИА Новости, 06.12.2024
Правительство установило правила приема в вузы через "Госуслуги"
Правительство РФ установило правило использования суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги" для всех программ высшего образования, об этом... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T23:53
2024-12-06T23:53
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство РФ установило правило использования суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги" для всех программ высшего образования, об этом свидетельствует соответствующее постановление кабмина. Согласно документу, теперь студенты всех программ высшего образования могут поступить в высшее учебное заведение, подав все необходимые документы через "Госуслуги". Ранее такой возможности не было при поступлении в магистратуру. "Настоящее Положение устанавливает порядок функционирования суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" (далее - суперсервис) … поступающих на обучение в образовательные организации высшего образования и их филиалы, находящиеся на территории Российской Федерации, по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам аспирантуры, программам базового высшего образования и программам магистратуры специализированного высшего образования", - говорится в документе. Также абитуриент может подать документы лично в вузе, через сайт университета или с помощью почты.
https://ria.ru/20241205/mishustin-1987560608.html
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общество, россия, правительство рф
Общество, Россия, Правительство РФ
Правительство установило правила приема в вузы через "Госуслуги"

Кабмин утвердил порядок использования суперсервиса "Поступление в вуз онлайн"

© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство РФ установило правило использования суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги" для всех программ высшего образования, об этом свидетельствует соответствующее постановление кабмина.
Согласно документу, теперь студенты всех программ высшего образования могут поступить в высшее учебное заведение, подав все необходимые документы через "Госуслуги".
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Ранее такой возможности не было при поступлении в магистратуру.
"Настоящее Положение устанавливает порядок функционирования суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" (далее - суперсервис) … поступающих на обучение в образовательные организации высшего образования и их филиалы, находящиеся на территории Российской Федерации, по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам аспирантуры, программам базового высшего образования и программам магистратуры специализированного высшего образования", - говорится в документе.
Также абитуриент может подать документы лично в вузе, через сайт университета или с помощью почты.
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