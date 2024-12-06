https://ria.ru/20241206/gosduma-1987638686.html
В Госдуме призвали приводить в порядок заброшенные дачные участки
В Госдуме призвали приводить в порядок заброшенные дачные участки - РИА Новости, 06.12.2024
В Госдуме призвали приводить в порядок заброшенные дачные участки
Владельцам заброшенных дач и земельных участков в России стоит предпринять хотя бы минимальные действия, чтобы привести их в порядок перед вступлением в силу в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T03:29
2024-12-06T03:29
2024-12-06T06:01
общество
жилье
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сергей гаврилов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Владельцам заброшенных дач и земельных участков в России стоит предпринять хотя бы минимальные действия, чтобы привести их в порядок перед вступлением в силу в 2025 году нового закона об изъятии неиспользуемых земель, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он напомнил, что в России с марта 2025 года вступит в силу закон, который допускает изъятие у собственника земельных участков, которые используются с нарушениями или не используются вовсе. "Новый закон – это способ упорядочить использование земельных ресурсов, чтобы не возникало стихийных свалок и очагов борщевика. Основная цель закона – вовлечь в оборот заброшенные участки и стимулировать их владельцев эффективное использование", - сказал депутат. При этом, по словам Гаврилова, для дачников и владельцев участков, которые хотя бы минимально заботятся о своей земле, нет поводов для серьезного беспокойства. "Достаточно периодически проводить базовое благоустройство: косить траву, убирать мусор, поддерживать в порядке постройки", — уточнил он.Закон не предполагает внезапных изъятий или массовых штрафов: собственник неиспользуемого участка сначала получит предупреждение, и у него будет полгода на устранение нарушений. А изъятие возможно только через суд, и лишь в том случае, если владелец не предпринимал никаких действий на своих землях более трех лет.Даже минимальные действия по освоению участка: установка забора, закладка фундамента, уборка территории - уже считаются использованием земли, уточнил Гаврилов. "Закон не требует немедленного строительства дома или разведения огорода на всем участке. Главное – показать, что земля не заброшена и за ней осуществляется уход. Даже если вы планируете активно заняться участком только через какое-то время, минимальное поддержание порядка убережет от проблем с законом", — отметил депутат.В Госдуме уверены, что нормы закона об изъятии неиспользуемых участков не будут применяться массово и агрессивно, поскольку, по словам Гаврилова, сама процедура "довольно сложна и многоступенчата"."Механизм реализации закона предусматривает множество степеней защиты прав собственников: обязательное предварительное предупреждение без штрафа, длительный срок на исправление ситуации (полгода), необходимость судебного решения для изъятия, возможность предоставить объяснения и доказательства объективных причин неиспользования участка. Учитывая эти факторы, а также то, что даже минимальные действия по содержанию участка уже считаются его использованием, массовых санкций и изъятий не ожидается", — заключил депутат.
https://ria.ru/20240405/shtrafy-1937937231.html
https://ria.ru/20240818/uchastki-1966836589.html
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общество, жилье, россия, сергей гаврилов, госдума рф
Общество, Жилье, Россия, Сергей Гаврилов, Госдума РФ
В Госдуме призвали приводить в порядок заброшенные дачные участки
Депутат Гаврилов призвал приводить в порядок заброшенные дачные участки
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Владельцам заброшенных дач и земельных участков в России стоит предпринять хотя бы минимальные действия, чтобы привести их в порядок перед вступлением в силу в 2025 году нового закона об изъятии неиспользуемых земель, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Он напомнил, что в России
с марта 2025 года вступит в силу закон, который допускает изъятие у собственника земельных участков, которые используются с нарушениями или не используются вовсе.
"Новый закон – это способ упорядочить использование земельных ресурсов, чтобы не возникало стихийных свалок и очагов борщевика. Основная цель закона – вовлечь в оборот заброшенные участки и стимулировать их владельцев эффективное использование", - сказал депутат.
При этом, по словам Гаврилова, для дачников и владельцев участков, которые хотя бы минимально заботятся о своей земле, нет поводов для серьезного беспокойства. "Достаточно периодически проводить базовое благоустройство: косить траву, убирать мусор, поддерживать в порядке постройки", — уточнил он.
Закон не предполагает внезапных изъятий или массовых штрафов: собственник неиспользуемого участка сначала получит предупреждение, и у него будет полгода на устранение нарушений. А изъятие возможно только через суд, и лишь в том случае, если владелец не предпринимал никаких действий на своих землях более трех лет.
Даже минимальные действия по освоению участка: установка забора, закладка фундамента, уборка территории - уже считаются использованием земли, уточнил Гаврилов
.
"Закон не требует немедленного строительства дома или разведения огорода на всем участке. Главное – показать, что земля не заброшена и за ней осуществляется уход. Даже если вы планируете активно заняться участком только через какое-то время, минимальное поддержание порядка убережет от проблем с законом", — отметил депутат.
В Госдуме
уверены, что нормы закона об изъятии неиспользуемых участков не будут применяться массово и агрессивно, поскольку, по словам Гаврилова, сама процедура "довольно сложна и многоступенчата".
"Механизм реализации закона предусматривает множество степеней защиты прав собственников: обязательное предварительное предупреждение без штрафа, длительный срок на исправление ситуации (полгода), необходимость судебного решения для изъятия, возможность предоставить объяснения и доказательства объективных причин неиспользования участка. Учитывая эти факторы, а также то, что даже минимальные действия по содержанию участка уже считаются его использованием, массовых санкций и изъятий не ожидается", — заключил депутат.