https://ria.ru/20241206/gosduma-1987626446.html

В ГД внесут проект об отмене штрафов водителям машин с синими маячками

В ГД внесут проект об отмене штрафов водителям машин с синими маячками - РИА Новости, 06.12.2024

В ГД внесут проект об отмене штрафов водителям машин с синими маячками

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение Думы проект об отмене штрафов за нарушение РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T00:26

2024-12-06T00:26

2024-12-06T00:26

общество

россия

ярослав нилов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение Думы проект об отмене штрафов за нарушение ПДД при фиксации камерами ГИБДД водителям машин с включенными синими проблесковыми маячками, среди которых в том числе автомобили скорой помощи, МВД, Минобороны, ФСБ, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Предлагается внести изменение в статью 2.61 КоАП, согласно которому собственник (владелец) транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета освобождается от административной ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, при условии обеспечения безопасности движения", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что эта инициатива позволит исключить ответственность за выполнение неотложных служебных заданий водителей транспортных средств. В соответствии с ПДД водители машин с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований по соблюдению некоторых правил дорожного движения, в том числе сигналов светофора и скоростного режима, при обеспечении безопасности движения. Такие отступления фиксируются работающими в автоматическом режиме камерами, и в дальнейшим это квалифицируется, как административное правонарушение. К административной ответственности в таких случаях привлекаются владельцы транспортных средств, а именно МВД России, Минобороны России, ФСБ России и другие ведомства, сказано в сопроводительных документах. "Такие случаи встречаются и среди водителей скорой помощи, которые для спасения человеческих жизней осуществляют все необходимые действия, чтобы помощь была оказана как можно быстрее, в связи с чем вынуждены нарушать отдельные положения правил дорожного движения (например, нарушение скоростного режима, разворот, поворот в неположенном месте и т.д.). И затем водителям, рядовым сотрудникам медицинских учреждений, приходится оплачивать штрафы самостоятельно", - уточняется в документах.

https://ria.ru/20240826/gosduma-1968415631.html

https://ria.ru/20241105/pdd-1981852310.html

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общество, россия, ярослав нилов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф