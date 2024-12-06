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Главарь ХТШ* признал, что их целью является свержение Асада - РИА Новости, 06.12.2024
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11:35 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/glavar-1987681843.html
Главарь ХТШ* признал, что их целью является свержение Асада
Главарь ХТШ* признал, что их целью является свержение Асада - РИА Новости, 06.12.2024
Главарь ХТШ* признал, что их целью является свержение Асада
Главарь террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* Абу Мухаммад аль-Джулани впервые с начала наступления боевиков в Сирии признал, что их целью... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:35
2024-12-06T11:35
в мире
сирия
хама (мухафаза)
россия
башар асад
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Главарь террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* Абу Мухаммад аль-Джулани впервые с начала наступления боевиков в Сирии признал, что их целью является свержение президента Сирии Башара Асада, сообщает американский телеканал CNN. Говоря о цели своих действий, Джулани заявил, что ей является "свержение этого режима", а для ее достижения он намерен задействовать все имеющиеся средства. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241204/siriya-1987308414.html
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хама (мухафаза)
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96
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в мире, сирия, хама (мухафаза), россия, башар асад, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Хама (мухафаза), Россия, Башар Асад, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Главарь ХТШ* признал, что их целью является свержение Асада

CNN: главарь ХТШ аль-Джулани признал, что их целью является свержение Асада

© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Главарь террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* Абу Мухаммад аль-Джулани впервые с начала наступления боевиков в Сирии признал, что их целью является свержение президента Сирии Башара Асада, сообщает американский телеканал CNN.
Говоря о цели своих действий, Джулани заявил, что ей является "свержение этого режима", а для ее достижения он намерен задействовать все имеющиеся средства.
Военнослужащие Сирийской арабской армии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Россия помогла вывести сирийских кадетов из окружения террористов в Алеппо
4 декабря, 13:20
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
* Террористическая организация, запрещена в России
Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в РФ) в Идлибе - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Боевики в Сирии начали производить управляемые ракеты, пишут СМИ
5 декабря, 12:25
 
В миреСирияХама (мухафаза)РоссияБашар АсадВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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