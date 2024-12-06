Главарь ХТШ* признал, что их целью является свержение Асада
CNN: главарь ХТШ аль-Джулани признал, что их целью является свержение Асада
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Главарь террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* Абу Мухаммад аль-Джулани впервые с начала наступления боевиков в Сирии признал, что их целью является свержение президента Сирии Башара Асада, сообщает американский телеканал CNN.
Говоря о цели своих действий, Джулани заявил, что ей является "свержение этого режима", а для ее достижения он намерен задействовать все имеющиеся средства.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
* Террористическая организация, запрещена в России
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