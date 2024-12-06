https://ria.ru/20241206/glavar-1987681843.html

Главарь ХТШ* признал, что их целью является свержение Асада

Главарь ХТШ* признал, что их целью является свержение Асада - РИА Новости, 06.12.2024

Главарь ХТШ* признал, что их целью является свержение Асада

Главарь террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* Абу Мухаммад аль-Джулани впервые с начала наступления боевиков в Сирии признал, что их целью... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:35

2024-12-06T11:35

2024-12-06T11:35

в мире

сирия

хама (мухафаза)

россия

башар асад

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Главарь террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* Абу Мухаммад аль-Джулани впервые с начала наступления боевиков в Сирии признал, что их целью является свержение президента Сирии Башара Асада, сообщает американский телеканал CNN. Говоря о цели своих действий, Джулани заявил, что ей является "свержение этого режима", а для ее достижения он намерен задействовать все имеющиеся средства. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241204/siriya-1987308414.html

https://ria.ru/20241205/smi-1987495832.html

сирия

хама (мухафаза)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, хама (мухафаза), россия, башар асад, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024