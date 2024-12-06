https://ria.ru/20241206/gensek-1987792067.html

Новый генсек ОБСЕ намерен углублять влияние организации на безопасность

Новый генсек ОБСЕ намерен углублять влияние организации на безопасность - РИА Новости, 06.12.2024

Новый генсек ОБСЕ намерен углублять влияние организации на безопасность

Новый генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу (Турция) заявил, что намерен углублять влияние организации на... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:08

2024-12-06T18:08

2024-12-06T18:09

в мире

турция

мальта

россия

феридун синирлиоглу

сергей лавров

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935607_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_ce204986ed8e79ab4de53d6631f6cb85.jpg

ВАЛЛЕТТА (Мальта), 6 дек - РИА Новости. Новый генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу (Турция) заявил, что намерен углублять влияние организации на обеспечение всеобъемлющей безопасности для всех государств-участников ОБСЕ. Действующий председатель ОБСЕ Ян Борг в пятницу объявил о согласовании кандидатур на четыре ключевые должности Организации, включая главную должность генерального секретаря ОБСЕ - им стал турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу. "Перед ОБСЕ стоят серьезные вызовы, но и открываются новые возможности. Я приложу все усилия, чтобы двигать организацию вперед и углублять ее влияние на обеспечение всеобъемлющей безопасности для всех нас", - заявил журналистам новый генсек на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Синирлиоглу также сообщил о своих планах провести анализ административной и операционной работы организации с тем, чтобы ОБСЕ оставалась гибкой и готовой к реагированию на изменяющийся ландшафт безопасности и потребности государств-участников. "Работая в тесном сотрудничестве с действующим председателем, я намерен поддерживать выполнение их приоритетов и помогать в решении напряженных ситуаций и конфликтов. Моя роль генерального секретаря позволяет мне быть связующим звеном и посредником между государствами-участниками для достижения консенсуса и поиска решений", - пояснил он. На вопрос, насколько новый генсек организации видит сложной свою работу в ОБСЕ в плане достижения консенсуса среди всех 57 государств в течение его срока, он ответил, что посмотрит, как будет складываться рабочая атмосфера. "Конечно, я буду хорошим посредником для них (для государств-участников - ред.) и постараюсь сделать все возможное, чтобы достичь консенсуса", - пояснил турецкий дипломат. Совет министров иностранных дел ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, проходил на Мальте 5-6 декабря. В мероприятии принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Этот визит стал первой поездкой российского главы МИД в страну Евросоюза с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

https://ria.ru/20241011/obse-1977507121.html

https://ria.ru/20241205/lavrov-1987517475.html

https://ria.ru/20241206/obse-1987754243.html

турция

мальта

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, мальта, россия, феридун синирлиоглу, сергей лавров, обсе