https://ria.ru/20241206/gensek-1987792067.html
Новый генсек ОБСЕ намерен углублять влияние организации на безопасность
Новый генсек ОБСЕ намерен углублять влияние организации на безопасность - РИА Новости, 06.12.2024
Новый генсек ОБСЕ намерен углублять влияние организации на безопасность
Новый генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу (Турция) заявил, что намерен углублять влияние организации на... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:08
2024-12-06T18:08
2024-12-06T18:09
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ВАЛЛЕТТА (Мальта), 6 дек - РИА Новости. Новый генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу (Турция) заявил, что намерен углублять влияние организации на обеспечение всеобъемлющей безопасности для всех государств-участников ОБСЕ. Действующий председатель ОБСЕ Ян Борг в пятницу объявил о согласовании кандидатур на четыре ключевые должности Организации, включая главную должность генерального секретаря ОБСЕ - им стал турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу. "Перед ОБСЕ стоят серьезные вызовы, но и открываются новые возможности. Я приложу все усилия, чтобы двигать организацию вперед и углублять ее влияние на обеспечение всеобъемлющей безопасности для всех нас", - заявил журналистам новый генсек на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Синирлиоглу также сообщил о своих планах провести анализ административной и операционной работы организации с тем, чтобы ОБСЕ оставалась гибкой и готовой к реагированию на изменяющийся ландшафт безопасности и потребности государств-участников. "Работая в тесном сотрудничестве с действующим председателем, я намерен поддерживать выполнение их приоритетов и помогать в решении напряженных ситуаций и конфликтов. Моя роль генерального секретаря позволяет мне быть связующим звеном и посредником между государствами-участниками для достижения консенсуса и поиска решений", - пояснил он. На вопрос, насколько новый генсек организации видит сложной свою работу в ОБСЕ в плане достижения консенсуса среди всех 57 государств в течение его срока, он ответил, что посмотрит, как будет складываться рабочая атмосфера. "Конечно, я буду хорошим посредником для них (для государств-участников - ред.) и постараюсь сделать все возможное, чтобы достичь консенсуса", - пояснил турецкий дипломат. Совет министров иностранных дел ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, проходил на Мальте 5-6 декабря. В мероприятии принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Этот визит стал первой поездкой российского главы МИД в страну Евросоюза с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
https://ria.ru/20241011/obse-1977507121.html
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в мире, турция, мальта, россия, феридун синирлиоглу, сергей лавров, обсе
В мире, Турция, Мальта, Россия, Феридун Синирлиоглу, Сергей Лавров, ОБСЕ
Новый генсек ОБСЕ намерен углублять влияние организации на безопасность
Синирлиоглу намерен усилить влияние ОБСЕ на обеспечение безопасности
ВАЛЛЕТТА (Мальта), 6 дек - РИА Новости. Новый генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу (Турция) заявил, что намерен углублять влияние организации на обеспечение всеобъемлющей безопасности для всех государств-участников ОБСЕ.
Действующий председатель ОБСЕ
Ян Борг в пятницу объявил о согласовании кандидатур на четыре ключевые должности Организации, включая главную должность генерального секретаря ОБСЕ - им стал турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу
.
"Перед ОБСЕ стоят серьезные вызовы, но и открываются новые возможности. Я приложу все усилия, чтобы двигать организацию вперед и углублять ее влияние на обеспечение всеобъемлющей безопасности для всех нас", - заявил журналистам новый генсек на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Синирлиоглу также сообщил о своих планах провести анализ административной и операционной работы организации с тем, чтобы ОБСЕ оставалась гибкой и готовой к реагированию на изменяющийся ландшафт безопасности и потребности государств-участников.
"Работая в тесном сотрудничестве с действующим председателем, я намерен поддерживать выполнение их приоритетов и помогать в решении напряженных ситуаций и конфликтов. Моя роль генерального секретаря позволяет мне быть связующим звеном и посредником между государствами-участниками для достижения консенсуса и поиска решений", - пояснил он.
На вопрос, насколько новый генсек организации видит сложной свою работу в ОБСЕ в плане достижения консенсуса среди всех 57 государств в течение его срока, он ответил, что посмотрит, как будет складываться рабочая атмосфера.
"Конечно, я буду хорошим посредником для них (для государств-участников - ред.) и постараюсь сделать все возможное, чтобы достичь консенсуса", - пояснил турецкий дипломат.
Совет министров иностранных дел ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, проходил на Мальте
5-6 декабря.
В мероприятии принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
. Этот визит стал первой поездкой российского главы МИД в страну Евросоюза с начала специальной военной операции на Украине
в феврале 2022 года.