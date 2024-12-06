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В Госдуме предложили наказывать иностранцев за сотрудничество против России
В Госдуме предложили наказывать иностранцев за сотрудничество против России - РИА Новости, 06.12.2024
В Госдуме предложили наказывать иностранцев за сотрудничество против России
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой сотрудничество иностранцев, находящимся в РФ, с представителем других стран против... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:00
2024-12-06T12:00
2024-12-06T12:00
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой сотрудничество иностранцев, находящимся в РФ, с представителем других стран против безопасности России предлагается наказывать сроком до восьми лет, документ размещен в думской электронной базе. "Установление и поддержание гражданином Российской Федерации, находящимися на территории Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275, 276, 2761 настоящего Кодекса)", - сказано в тексте поправки. Такое деяние предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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россия, госдума рф
В Госдуме предложили наказывать иностранцев за сотрудничество против России
Сотрудничество иностранцев против России будет наказываться сроком до восьми лет
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой сотрудничество иностранцев, находящимся в РФ, с представителем других стран против безопасности России предлагается наказывать сроком до восьми лет, документ размещен в думской электронной базе
.
"Установление и поддержание гражданином Российской Федерации, находящимися на территории Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275, 276, 2761 настоящего Кодекса)", - сказано в тексте поправки.
Такое деяние предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.