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В Госдуме предложили наказывать иностранцев за сотрудничество против России - РИА Новости, 06.12.2024
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12:00 06.12.2024
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В Госдуме предложили наказывать иностранцев за сотрудничество против России
В Госдуме предложили наказывать иностранцев за сотрудничество против России - РИА Новости, 06.12.2024
В Госдуме предложили наказывать иностранцев за сотрудничество против России
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой сотрудничество иностранцев, находящимся в РФ, с представителем других стран против... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:00
2024-12-06T12:00
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой сотрудничество иностранцев, находящимся в РФ, с представителем других стран против безопасности России предлагается наказывать сроком до восьми лет, документ размещен в думской электронной базе. "Установление и поддержание гражданином Российской Федерации, находящимися на территории Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275, 276, 2761 настоящего Кодекса)", - сказано в тексте поправки. Такое деяние предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили наказывать иностранцев за сотрудничество против России

Сотрудничество иностранцев против России будет наказываться сроком до восьми лет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой сотрудничество иностранцев, находящимся в РФ, с представителем других стран против безопасности России предлагается наказывать сроком до восьми лет, документ размещен в думской электронной базе.
"Установление и поддержание гражданином Российской Федерации, находящимися на территории Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275, 276, 2761 настоящего Кодекса)", - сказано в тексте поправки.
Такое деяние предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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