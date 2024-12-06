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Сербия попросила Россию увеличить поставки газа - РИА Новости, 06.12.2024
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09:34 06.12.2024 (обновлено: 09:58 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/gaz-1987658361.html
Сербия попросила Россию увеличить поставки газа
Сербия попросила Россию увеличить поставки газа - РИА Новости, 06.12.2024
Сербия попросила Россию увеличить поставки газа
Сербия попросила Россию увеличить поставки газа на предстоящий зимний период, сообщил вице-премьер республики Александр Вулин в кулуарах Веронского Евразийского РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T09:34
2024-12-06T09:58
экономика
сербия
россия
александр вулин
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 6 дек — РИА Новости. Сербия попросила Россию увеличить поставки газа на предстоящий зимний период, сообщил вице-премьер республики Александр Вулин в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. &quot;Мы уже попросили увеличить поставки и уже увеличили закупки&quot;, — сказал он.Вулин уточнил, что это решение рассчитано только на зимний период, но затем стороны планируют заключить новое соглашение. Вице-премьер выразил уверенность, что у Москвы и Белграда не возникнет в этом вопросе никаких проблем.При этом он ожидает, что, вероятно, возникнут трудности с оплатой газа."Но прямо сейчас делегация Сербской газовой компании находится в Санкт-Петербурге, и они решают проблему с газом. Я не могу рассказать вам подробности, но я знаю, что мы сделаем все необходимое для оплаты газа", — сказал Вулин.Он также выразил твердую уверенность, что поставки голубого топлива из России продолжатся, несмотря на возможную остановку транзита через Украину с 2025 года.
https://ria.ru/20241127/gaz-1986110222.html
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экономика, сербия, россия, александр вулин
Экономика, Сербия, Россия, Александр Вулин
Сербия попросила Россию увеличить поставки газа

Сербия попросила Россию увеличить поставки газа на предстоящую зиму

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 6 дек — РИА Новости. Сербия попросила Россию увеличить поставки газа на предстоящий зимний период, сообщил вице-премьер республики Александр Вулин в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
«

"Мы уже попросили увеличить поставки и уже увеличили закупки", — сказал он.

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Вулин уточнил, что это решение рассчитано только на зимний период, но затем стороны планируют заключить новое соглашение. Вице-премьер выразил уверенность, что у Москвы и Белграда не возникнет в этом вопросе никаких проблем.
При этом он ожидает, что, вероятно, возникнут трудности с оплатой газа.
«
"Но прямо сейчас делегация Сербской газовой компании находится в Санкт-Петербурге, и они решают проблему с газом. Я не могу рассказать вам подробности, но я знаю, что мы сделаем все необходимое для оплаты газа", — сказал Вулин.
Он также выразил твердую уверенность, что поставки голубого топлива из России продолжатся, несмотря на возможную остановку транзита через Украину с 2025 года.
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