https://ria.ru/20241206/gaz-1987658361.html

Сербия попросила Россию увеличить поставки газа

Сербия попросила Россию увеличить поставки газа - РИА Новости, 06.12.2024

Сербия попросила Россию увеличить поставки газа

Сербия попросила Россию увеличить поставки газа на предстоящий зимний период, сообщил вице-премьер республики Александр Вулин в кулуарах Веронского Евразийского РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T09:34

2024-12-06T09:34

2024-12-06T09:58

экономика

сербия

россия

александр вулин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 6 дек — РИА Новости. Сербия попросила Россию увеличить поставки газа на предстоящий зимний период, сообщил вице-премьер республики Александр Вулин в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "Мы уже попросили увеличить поставки и уже увеличили закупки", — сказал он.Вулин уточнил, что это решение рассчитано только на зимний период, но затем стороны планируют заключить новое соглашение. Вице-премьер выразил уверенность, что у Москвы и Белграда не возникнет в этом вопросе никаких проблем.При этом он ожидает, что, вероятно, возникнут трудности с оплатой газа."Но прямо сейчас делегация Сербской газовой компании находится в Санкт-Петербурге, и они решают проблему с газом. Я не могу рассказать вам подробности, но я знаю, что мы сделаем все необходимое для оплаты газа", — сказал Вулин.Он также выразил твердую уверенность, что поставки голубого топлива из России продолжатся, несмотря на возможную остановку транзита через Украину с 2025 года.

https://ria.ru/20241127/gaz-1986110222.html

https://ria.ru/20241205/neft-1987577155.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сербия, россия, александр вулин