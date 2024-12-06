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ФСБ рассказала, как гитлеровский спецназ убивал советских детей - РИА Новости, 06.12.2024
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07:15 06.12.2024 (обновлено: 13:02 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/fsb-1987646036.html
ФСБ рассказала, как гитлеровский спецназ убивал советских детей
ФСБ рассказала, как гитлеровский спецназ убивал советских детей - РИА Новости, 06.12.2024
ФСБ рассказала, как гитлеровский спецназ убивал советских детей
Спецназ "Бранденбург", созданный в гитлеровской Германии для разведывательно-диверсионной работы, в годы Великой Отечественной войны на оккупированных... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T07:15
2024-12-06T13:02
германия
ссср
россия
владимир макаров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Спецназ "Бранденбург", созданный в гитлеровской Германии для разведывательно-диверсионной работы, в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях СССР активно занимался убийствами ни в чем не повинных местных жителей, в том числе детей, и тем самым встал в один ряд с другими нацистскими военными преступниками — это следует из рассекреченных архивных документов ФСБ России. Соединение специального назначения "Бранденбург" — одно из самых известных подразделений спецназа периода Второй мировой войны. Возникнув в 1939 году как строительно-учебная рота особого назначения, к лету 1940 года подразделение было развернуто в 800-й учебный полк особого назначения "Бранденбург", который находился в непосредственном подчинении абвера — военной разведки и контрразведки Третьего рейха, конкретно управления абвер II (саботаж и диверсии). В начале апреля 1943 года была сформирована дивизия "Бранденбург", которую в конце 1944 года вывели из подчинения абвера и передали в Верховное командование сухопутных войск (ОКХ). В сентябре 1944 года дивизию переформировали в моторизованную дивизию "Бранденбург". Спецназ, ставший карателямиВ задачу "бранденбуржцев" входил захват важных стратегических объектов в тылу противника, проведение иных диверсионных операций, ведение разведки, захват "языков" и тому подобное. Первоначально "Бранденбург" комплектовался этническими немцами, знающими иностранные языки и имевшими хорошую физическую подготовку. Они участвовали в польской, бельгийской, французской кампаниях, нападении на Советский Союз и других. На советско-германском фронте для выполнения заданий "бранденбуржцы" переодевались в форму военнослужащих Красной армии, вооружались советским оружием, снабжались фиктивными документами и действовали под видом подразделений частей Красной армии. Но затем подразделения "Бранденбурга" стали все больше использоваться, наряду с контрразведывательными формированиями германской военной разведки, в карательных операциях по борьбе с партизанами и проведению тактики "выжженной земли", а также для зверских убийств мирных жителей. "Из опубликованных сейчас документов однозначно следует, что "Бранденбург", создававшийся для разведывательно-диверсионной работы, затем превратился из подразделения специального назначения в карательную структуру, совершавшую военные преступления, на руках которой была кровь многих ни в чем не повинных советских детей, женщин и стариков", — сказал РИА Новости историк спецслужб Владимир Макаров. Он напомнил, что еще до того, как "Бранденбург" стал дивизией, Гитлер в октябре 1942 года издал приказ "О диверсионных операциях", в соответствии с которым все "бранденбуржцы" обязывались во время этих операций без пощады уничтожать любого человека, заподозренного в связях с противником. "Прямая ответственность за военные преступления, совершенные "Бранденбургом", лежит на бывшем в то время руководителе абвера адмирале Вильгельме Канарисе. "Бранденбург" тогда подчинялся абверу, и Канарис, очевидно, не мог не знать, чем занимались "бранденбуржцы", — добавил Макаров. Убитые детиСоветские спецслужбы скрупулезно собирали сведения о диверсионно-разведывательных подразделениях противника, их структуре, тактике действий, командном составе и другом. Начальник отдела контрразведки "Смерш" 61-й армии полковник Владимир Бударев 14 июня 1944 года направил докладную записку начальнику Управления контрразведки "Смерш" 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенанту Александру Вадису "О частях немецкого полка "Бранденбург-800", действующих перед фронтом 61-й армии". ФСБ публикует фотокопию записки. В документе, в частности, сообщалось о взятии в плен фельдфебеля 9-й роты 3-го батальона дивизии "Бранденбург" Губерта Керстгеса. Тот на следствии показал, что при отступлении немецких войск в 1942-1943 годах "бранденбуржцы" проводили карательные экспедиции против советских партизан, совершая массовые злодеяния по отношению к гражданскому населению временно оккупированных районов СССР. Керстгес признал, что сам был участником тех злодейских акций. Третьим батальоном дивизии "Бранденбург", участвовавшим в карательных операциях против мирных жителей и партизан, в указанный в докладной записке период командовал подполковник Франц Якоби. Так, в августе 1942-го 12-я рота 3-го батальона "Бранденбурга" получила приказ командования выехать в район города Сураж, тогда входившего в Орловскую область (с 1944 года — в составе Брянской области). Там "бранденбуржцам" предстояло "разбить засевших в деревне Малое Ковалево партизан, мирное население собрать и этапировать коменданту города, а деревню уничтожить". "Приказ был выполнен с немецкой точностью. В результате его выполнения солдатами и офицерами 12-й роты было расстреляно 30 человек гражданского населения, среди которых были женщины, старики и дети", — отмечалось в документе. Деревню "бранденбуржцы" сожгли, причем сам Керстгес, по его признанию, спалил 15 домов. С 18 октября до 29 ноября 1943 года в районе Бобруйск — Быхов — Рогачев гитлеровцы провели большую карательную экспедицию против партизан, в которой также принимал участие 3-й батальон дивизии "Бранденбург". "До каждого солдата был доведен приказ командира батальона — сжигать все населенные пункты этого района, а гражданское население, встречавшееся в лесах без различия возраста, расстреливать на месте. &lt;…&gt; По неполным данным, 3-м батальоном дивизии "Бранденбург" только в районе деревни Чечевичи было сожжено около восьми деревень и расстреляно свыше 200 советских граждан", — отмечалось в докладной записке. Также сообщалось, что 29-30 апреля 1944 года командование 3-го батальона приказало 1-му взводу 9-й роты, в котором Керстгес занимал должность помощника командира, "стереть с полевой карты" деревню Повчень северо-западнее города Турова в Белоруссии. "Выполняя этот приказ, деревню Повчень окружили солдатами, население ее было собрано в два больших дома. После этого Керстгес лично в одном из указанных домов расстрелял около 50 человек местных жителей, среди которых были женщины, старики и дети. Дом с трупами им был подожжен", — говорилось в докладной записке. Также ФСБ сейчас публикует собственноручные показания Керстгеса о создании дивизии "Бранденбург" и о методах борьбы с партизанами, применявшихся "бранденбуржцами". На основе полученных сообщений армейских отделов "Смерша", в начале июля 1944 года начальник УКР "Смерш" 1-го Белорусского фронта Вадис направил Военному совету фронта развернутую докладную записку "О действиях подразделения дивизии "Бранденбург-800" на участке 1-го Белорусского фронта". В документе подчеркивалось, что захваченные в плен каратели из "Бранденбурга" предаются военно-полевому суду.
https://ria.ru/20241127/fsb-1985903188.html
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германия, ссср, россия, владимир макаров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Германия, СССР, Россия, Владимир Макаров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ рассказала, как гитлеровский спецназ убивал советских детей

ФСБ рассекретила архивы о казнях советских детей спецназом "Бранденбург"

© РИА Новости / Яков Халип | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 годов. Брянское направление. Автоматчики ведут бой за населенный пункт
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Брянское направление. Автоматчики ведут бой за населенный пункт - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Яков Халип
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Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Брянское направление. Автоматчики ведут бой за населенный пункт. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Спецназ "Бранденбург", созданный в гитлеровской Германии для разведывательно-диверсионной работы, в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях СССР активно занимался убийствами ни в чем не повинных местных жителей, в том числе детей, и тем самым встал в один ряд с другими нацистскими военными преступниками — это следует из рассекреченных архивных документов ФСБ России.
Соединение специального назначения "Бранденбург" — одно из самых известных подразделений спецназа периода Второй мировой войны. Возникнув в 1939 году как строительно-учебная рота особого назначения, к лету 1940 года подразделение было развернуто в 800-й учебный полк особого назначения "Бранденбург", который находился в непосредственном подчинении абвера — военной разведки и контрразведки Третьего рейха, конкретно управления абвер II (саботаж и диверсии).
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В начале апреля 1943 года была сформирована дивизия "Бранденбург", которую в конце 1944 года вывели из подчинения абвера и передали в Верховное командование сухопутных войск (ОКХ). В сентябре 1944 года дивизию переформировали в моторизованную дивизию "Бранденбург".

Спецназ, ставший карателями

В задачу "бранденбуржцев" входил захват важных стратегических объектов в тылу противника, проведение иных диверсионных операций, ведение разведки, захват "языков" и тому подобное.
Первоначально "Бранденбург" комплектовался этническими немцами, знающими иностранные языки и имевшими хорошую физическую подготовку. Они участвовали в польской, бельгийской, французской кампаниях, нападении на Советский Союз и других. На советско-германском фронте для выполнения заданий "бранденбуржцы" переодевались в форму военнослужащих Красной армии, вооружались советским оружием, снабжались фиктивными документами и действовали под видом подразделений частей Красной армии.
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Но затем подразделения "Бранденбурга" стали все больше использоваться, наряду с контрразведывательными формированиями германской военной разведки, в карательных операциях по борьбе с партизанами и проведению тактики "выжженной земли", а также для зверских убийств мирных жителей.
"Из опубликованных сейчас документов однозначно следует, что "Бранденбург", создававшийся для разведывательно-диверсионной работы, затем превратился из подразделения специального назначения в карательную структуру, совершавшую военные преступления, на руках которой была кровь многих ни в чем не повинных советских детей, женщин и стариков", — сказал РИА Новости историк спецслужб Владимир Макаров.
Он напомнил, что еще до того, как "Бранденбург" стал дивизией, Гитлер в октябре 1942 года издал приказ "О диверсионных операциях", в соответствии с которым все "бранденбуржцы" обязывались во время этих операций без пощады уничтожать любого человека, заподозренного в связях с противником.
"Прямая ответственность за военные преступления, совершенные "Бранденбургом", лежит на бывшем в то время руководителе абвера адмирале Вильгельме Канарисе. "Бранденбург" тогда подчинялся абверу, и Канарис, очевидно, не мог не знать, чем занимались "бранденбуржцы", — добавил Макаров.

Убитые дети

Советские спецслужбы скрупулезно собирали сведения о диверсионно-разведывательных подразделениях противника, их структуре, тактике действий, командном составе и другом.
Начальник отдела контрразведки "Смерш" 61-й армии полковник Владимир Бударев 14 июня 1944 года направил докладную записку начальнику Управления контрразведки "Смерш" 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенанту Александру Вадису "О частях немецкого полка "Бранденбург-800", действующих перед фронтом 61-й армии". ФСБ публикует фотокопию записки.
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В документе, в частности, сообщалось о взятии в плен фельдфебеля 9-й роты 3-го батальона дивизии "Бранденбург" Губерта Керстгеса. Тот на следствии показал, что при отступлении немецких войск в 1942-1943 годах "бранденбуржцы" проводили карательные экспедиции против советских партизан, совершая массовые злодеяния по отношению к гражданскому населению временно оккупированных районов СССР. Керстгес признал, что сам был участником тех злодейских акций. Третьим батальоном дивизии "Бранденбург", участвовавшим в карательных операциях против мирных жителей и партизан, в указанный в докладной записке период командовал подполковник Франц Якоби.
Так, в августе 1942-го 12-я рота 3-го батальона "Бранденбурга" получила приказ командования выехать в район города Сураж, тогда входившего в Орловскую область (с 1944 года — в составе Брянской области). Там "бранденбуржцам" предстояло "разбить засевших в деревне Малое Ковалево партизан, мирное население собрать и этапировать коменданту города, а деревню уничтожить".
"Приказ был выполнен с немецкой точностью. В результате его выполнения солдатами и офицерами 12-й роты было расстреляно 30 человек гражданского населения, среди которых были женщины, старики и дети", — отмечалось в документе. Деревню "бранденбуржцы" сожгли, причем сам Керстгес, по его признанию, спалил 15 домов.
С 18 октября до 29 ноября 1943 года в районе Бобруйск — Быхов — Рогачев гитлеровцы провели большую карательную экспедицию против партизан, в которой также принимал участие 3-й батальон дивизии "Бранденбург".
"До каждого солдата был доведен приказ командира батальона — сжигать все населенные пункты этого района, а гражданское население, встречавшееся в лесах без различия возраста, расстреливать на месте. <…> По неполным данным, 3-м батальоном дивизии "Бранденбург" только в районе деревни Чечевичи было сожжено около восьми деревень и расстреляно свыше 200 советских граждан", — отмечалось в докладной записке.
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Также сообщалось, что 29-30 апреля 1944 года командование 3-го батальона приказало 1-му взводу 9-й роты, в котором Керстгес занимал должность помощника командира, "стереть с полевой карты" деревню Повчень северо-западнее города Турова в Белоруссии.
"Выполняя этот приказ, деревню Повчень окружили солдатами, население ее было собрано в два больших дома. После этого Керстгес лично в одном из указанных домов расстрелял около 50 человек местных жителей, среди которых были женщины, старики и дети. Дом с трупами им был подожжен", — говорилось в докладной записке.
Также ФСБ сейчас публикует собственноручные показания Керстгеса о создании дивизии "Бранденбург" и о методах борьбы с партизанами, применявшихся "бранденбуржцами".
На основе полученных сообщений армейских отделов "Смерша", в начале июля 1944 года начальник УКР "Смерш" 1-го Белорусского фронта Вадис направил Военному совету фронта развернутую докладную записку "О действиях подразделения дивизии "Бранденбург-800" на участке 1-го Белорусского фронта". В документе подчеркивалось, что захваченные в плен каратели из "Бранденбурга" предаются военно-полевому суду.
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