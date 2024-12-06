https://ria.ru/20241206/fq-1987724293.html

СМИ рассказали, как завершится конфликт на Украине

СМИ рассказали, как завершится конфликт на Украине - РИА Новости, 07.12.2024

СМИ рассказали, как завершится конфликт на Украине

Конфликт на Украине может завершиться сценарием, подразумевающим ее разделение, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-06T14:36

2024-12-06T14:36

2024-12-07T00:16

в мире

украина

киев

россия

владимир зеленский

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться сценарием, подразумевающим ее разделение, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano."Существует три сценария. Первый, наиболее близкий к пожеланиям Владимира Зеленского, — это немецкая модель. Украина будет разделена на два блока, как Германия во времена холодной войны", — говорится в материале.Как указал журналист, первый вариант считается самым опасным для завершения боевых действий.Второй сценарий подразумевает превращение Украины в "Израиль Восточной Европы": союзники Киева и дальше продолжат накачивать страну оружием. Такой исход чрезвычайно дорогостоящий и оставит Украину в постоянном состоянии боевых действий, а также сделает государство сильнее других стран-соседей в военном плане, таких как Польша, подчеркнул обозреватель.Третий же вариант предполагает разделение Украины с созданием международной миссии, состоящей из вооруженных сил держав, не входящих в НАТО, таких как Китай и Индия."Во всех трех сценариях первым шагом должно стать прекращение огня, до которого данный момент еще далеко", — резюмировал автор материала.В октябре президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20241206/vopros-1987718040.html

https://ria.ru/20241206/vsu-1987652204.html

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987689557.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, нато