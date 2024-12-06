СМИ рассказали, как завершится конфликт на Украине
IFQ: конфликт на Украине может завершиться сценарием, подразумевающим ее раздел
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться сценарием, подразумевающим ее разделение, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
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"Существует три сценария. Первый, наиболее близкий к пожеланиям Владимира Зеленского, — это немецкая модель. Украина будет разделена на два блока, как Германия во времена холодной войны", — говорится в материале.
Как указал журналист, первый вариант считается самым опасным для завершения боевых действий.
Второй сценарий подразумевает превращение Украины в "Израиль Восточной Европы": союзники Киева и дальше продолжат накачивать страну оружием. Такой исход чрезвычайно дорогостоящий и оставит Украину в постоянном состоянии боевых действий, а также сделает государство сильнее других стран-соседей в военном плане, таких как Польша, подчеркнул обозреватель.
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"Во всех трех сценариях первым шагом должно стать прекращение огня, до которого данный момент еще далеко", — резюмировал автор материала.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.