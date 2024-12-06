Николаев открыл сессию форума "Стратегия и практика успешного бизнеса"
Глава Чувашии Николаев открыл пленарную сессию бизнес-форума
Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев в рамках ХХ Межрегионального форума "Стратегия и практика успешного бизнеса" вместе с федеральными экспертами принял участие в пленарной сессии форума, посвященного Всемирному Дню качества и Европейской неделе качества, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской Республики.
Основными темами для дискуссий были: корпоративная культура, бережливое производство, производительность труда и национальные стандарты. В своем выступлении Николаев отметил, что за последние годы сильно поменялись подходы в промышленной политике.
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"Внезапностью была пандемия, вчерашние партнеры, которые подписывались под долгосрочной дружбой и совместной работой, вдруг забывали о своих подписях и обязательствах, которые, вроде бы как, святы в деловом мире. Но, несмотря на это, мы смогли найти внутренние резервы, применить традиционные наши подходы в преодолении сложностей. Сегодня буквально слушал интервью министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова известному журналисту Такеру Карлсону. Он сказал мою любимую фразу: "Все что нас не убивает, делает нас сильнее". Так вот, эти факторы последних лет нас не убили", - подчеркнул глава Чувашии.
Акцент глава региона сделал на мерах государственной поддержки, которыми пользуются предприятия Чувашии. За последние несколько лет ее объемы выросли более чем в 20 раз: с 365 миллионов рублей в 2020 году до более чем 8 миллиардов в 2023.
Одной из тем форума стало повышение производительности труда. Работа в данном направлении ведется в республике непрерывно.
"Есть примеры, когда предприятие повышало производительность труда в 1,8 раза в течение года, при этом обеспечив соответствующую пропорцию роста гражданской и оборонной продукции. Такие примеры говорят о том, что сегодня в Чувашской Республике есть тесное взаимодействие между командой правительства и менеджментом предприятий", - отметил Николаев.