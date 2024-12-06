https://ria.ru/20241206/fas-1987651720.html
ФАС проверит производителей сливочного масла
ФАС проверит производителей сливочного масла - РИА Новости, 06.12.2024
ФАС проверит производителей сливочного масла
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки производителей сливочного масла после обращений граждан по поводу роста цен на продукцию,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T09:07
2024-12-06T09:07
2024-12-06T09:49
россия
москва
омск
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки производителей сливочного масла после обращений граждан по поводу роста цен на продукцию, заявили в ведомстве. "ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла. Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен", — сообщили в службе.Ведомство проверяет соблюдение запрета на антиконкурентные соглашения, которые в том числе могут привести к установлению или поддержанию цен.Внеплановые выездные проверки проходят в семи компаниях в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях. Предприятия производят молочную продукцию, в том числе сливочное масло. По словам службы, окончательные выводы ФАС сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.
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россия, москва, омск, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Россия, Москва, Омск, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
ФАС проверит производителей сливочного масла
ФАС проверит производителей сливочного масла из-за жалоб на рост цен