https://ria.ru/20241206/evropa-1987753696.html

На Западе раскрыли опасный план Европы против России

На Западе раскрыли опасный план Европы против России - РИА Новости, 06.12.2024

На Западе раскрыли опасный план Европы против России

Европейские страны хотят втянуть США в конфликт с Россией, отправив свои войска на Украину, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:13

2024-12-06T16:13

2024-12-06T16:13

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Европейские страны хотят втянуть США в конфликт с Россией, отправив свои войска на Украину, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Их реальный план заключается в том, чтобы отправить какую-нибудь европейскую армию на Украину, спровоцировать россиян на ответ, а потом, как они рассчитывают, США рано или поздно встанут на их сторону и прибудут их спасать", — утверждает Меркурис.По его мнению, в этом и заключается ловушка европейских лидеров против Соединенных Штатов, поэтому они и делают заявления о возможной отправке своих вооруженных сил на Украину.Издание Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно данным СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить".Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, целый ряд стран — участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".

https://ria.ru/20241206/fq-1987724293.html

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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп