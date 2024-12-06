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На Западе раскрыли опасный план Европы против России - РИА Новости, 06.12.2024
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16:13 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/evropa-1987753696.html
На Западе раскрыли опасный план Европы против России
На Западе раскрыли опасный план Европы против России - РИА Новости, 06.12.2024
На Западе раскрыли опасный план Европы против России
Европейские страны хотят втянуть США в конфликт с Россией, отправив свои войска на Украину, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:13
2024-12-06T16:13
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Европейские страны хотят втянуть США в конфликт с Россией, отправив свои войска на Украину, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Их реальный план заключается в том, чтобы отправить какую-нибудь европейскую армию на Украину, спровоцировать россиян на ответ, а потом, как они рассчитывают, США рано или поздно встанут на их сторону и прибудут их спасать", — утверждает Меркурис.По его мнению, в этом и заключается ловушка европейских лидеров против Соединенных Штатов, поэтому они и делают заявления о возможной отправке своих вооруженных сил на Украину.Издание Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно данным СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить".Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, целый ряд стран — участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
На Западе раскрыли опасный план Европы против России

Меркурис утверждает, что Европа хочет втянуть США в конфликт с Россией

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные во время учения НАТО в Румынии
Американские военные во время учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные во время учения НАТО в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Европейские страны хотят втянуть США в конфликт с Россией, отправив свои войска на Украину, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
«
"Их реальный план заключается в том, чтобы отправить какую-нибудь европейскую армию на Украину, спровоцировать россиян на ответ, а потом, как они рассчитывают, США рано или поздно встанут на их сторону и прибудут их спасать", — утверждает Меркурис.
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По его мнению, в этом и заключается ловушка европейских лидеров против Соединенных Штатов, поэтому они и делают заявления о возможной отправке своих вооруженных сил на Украину.
Издание Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно данным СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить".
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, целый ряд стран — участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
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