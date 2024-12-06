Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: ЕС хочет, чтобы США смягчили санкции против Газпромбанка - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 06.12.2024 (обновлено: 21:09 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/es-1987820817.html
Bloomberg: ЕС хочет, чтобы США смягчили санкции против Газпромбанка
Bloomberg: ЕС хочет, чтобы США смягчили санкции против Газпромбанка - РИА Новости, 06.12.2024
Bloomberg: ЕС хочет, чтобы США смягчили санкции против Газпромбанка
ЕС пытается надавить на США ради смягчения американских санкций против Газпромбанка, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T20:13
2024-12-06T21:09
сша
люксембург (округ)
газпромбанк
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149536/44/1495364455_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_43f801e7971bd028537e02f181fc3bdb.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ЕС пытается надавить на США ради смягчения американских санкций против Газпромбанка, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Газпромбанк 23 ноября разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay. "Европейский союз оказывает давление на США, чтобы они изучили способы смягчения американских санкций в отношении российского Газпромбанка", - говорится в публикации. По данным источников агентства, ЕС и США обсуждают тип и масштабы смягчающих мер после того, как некоторые европейские страны и компании предупредили, что санкции создадут угрозу для безопасности поставок в регион. Как отмечает агентство, в ходе переговоров обсуждают, можно ли законно осуществлять платежи через дочернюю компанию Газпромбанка в Люксембурге, или лучше использовать другие канаты платежей.
https://ria.ru/20241205/gazprombank-1987625415.html
https://ria.ru/20241129/tsb-1986485127.html
сша
люксембург (округ)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149536/44/1495364455_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_25be5b3c38637c72935adc111f78c505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, люксембург (округ), газпромбанк, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, россия
США, Люксембург (округ), Газпромбанк, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Россия
Bloomberg: ЕС хочет, чтобы США смягчили санкции против Газпромбанка

Bloomberg: ЕС пытается надавить на США для смягчения санкций против Газпромбанка

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд "Газпромбанка"
Стенд Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Стенд "Газпромбанка". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ЕС пытается надавить на США ради смягчения американских санкций против Газпромбанка, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Газпромбанк 23 ноября разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Газпромбанк заявил, что только через него проходят расчеты за газ в рублях
5 декабря, 23:59
"Европейский союз оказывает давление на США, чтобы они изучили способы смягчения американских санкций в отношении российского Газпромбанка", - говорится в публикации.
По данным источников агентства, ЕС и США обсуждают тип и масштабы смягчающих мер после того, как некоторые европейские страны и компании предупредили, что санкции создадут угрозу для безопасности поставок в регион. Как отмечает агентство, в ходе переговоров обсуждают, можно ли законно осуществлять платежи через дочернюю компанию Газпромбанка в Люксембурге, или лучше использовать другие канаты платежей.
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявили в ЦБ
29 ноября, 16:14
 
СШАЛюксембург (округ)ГазпромбанкЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала