https://ria.ru/20241206/es-1987820817.html
Bloomberg: ЕС хочет, чтобы США смягчили санкции против Газпромбанка
Bloomberg: ЕС хочет, чтобы США смягчили санкции против Газпромбанка - РИА Новости, 06.12.2024
Bloomberg: ЕС хочет, чтобы США смягчили санкции против Газпромбанка
ЕС пытается надавить на США ради смягчения американских санкций против Газпромбанка, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T20:13
2024-12-06T20:13
2024-12-06T21:09
сша
люксембург (округ)
газпромбанк
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149536/44/1495364455_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_43f801e7971bd028537e02f181fc3bdb.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ЕС пытается надавить на США ради смягчения американских санкций против Газпромбанка, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Газпромбанк 23 ноября разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay. "Европейский союз оказывает давление на США, чтобы они изучили способы смягчения американских санкций в отношении российского Газпромбанка", - говорится в публикации. По данным источников агентства, ЕС и США обсуждают тип и масштабы смягчающих мер после того, как некоторые европейские страны и компании предупредили, что санкции создадут угрозу для безопасности поставок в регион. Как отмечает агентство, в ходе переговоров обсуждают, можно ли законно осуществлять платежи через дочернюю компанию Газпромбанка в Люксембурге, или лучше использовать другие канаты платежей.
https://ria.ru/20241205/gazprombank-1987625415.html
https://ria.ru/20241129/tsb-1986485127.html
сша
люксембург (округ)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149536/44/1495364455_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_25be5b3c38637c72935adc111f78c505.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, люксембург (округ), газпромбанк, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, россия
США, Люксембург (округ), Газпромбанк, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Россия
Bloomberg: ЕС хочет, чтобы США смягчили санкции против Газпромбанка
Bloomberg: ЕС пытается надавить на США для смягчения санкций против Газпромбанка