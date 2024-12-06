https://ria.ru/20241206/es-1987820817.html

Bloomberg: ЕС хочет, чтобы США смягчили санкции против Газпромбанка

Bloomberg: ЕС хочет, чтобы США смягчили санкции против Газпромбанка - РИА Новости, 06.12.2024

Bloomberg: ЕС хочет, чтобы США смягчили санкции против Газпромбанка

ЕС пытается надавить на США ради смягчения американских санкций против Газпромбанка, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T20:13

2024-12-06T20:13

2024-12-06T21:09

сша

люксембург (округ)

газпромбанк

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ЕС пытается надавить на США ради смягчения американских санкций против Газпромбанка, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Газпромбанк 23 ноября разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay. "Европейский союз оказывает давление на США, чтобы они изучили способы смягчения американских санкций в отношении российского Газпромбанка", - говорится в публикации. По данным источников агентства, ЕС и США обсуждают тип и масштабы смягчающих мер после того, как некоторые европейские страны и компании предупредили, что санкции создадут угрозу для безопасности поставок в регион. Как отмечает агентство, в ходе переговоров обсуждают, можно ли законно осуществлять платежи через дочернюю компанию Газпромбанка в Люксембурге, или лучше использовать другие канаты платежей.

https://ria.ru/20241205/gazprombank-1987625415.html

https://ria.ru/20241129/tsb-1986485127.html

сша

люксембург (округ)

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сша, люксембург (округ), газпромбанк, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, россия