https://ria.ru/20241206/ekspert-1987641313.html
Стало известно, насколько подорожал новогодний шоколадный набор
Стало известно, насколько подорожал новогодний шоколадный набор - РИА Новости, 06.12.2024
Стало известно, насколько подорожал новогодний шоколадный набор
Новогодний шоколадный набор весом 500 грамм, который чаще всего дарят детям на праздники, за год подорожал на 11% до 389 рублей, рассказал РИА Новости эксперт... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T04:43
2024-12-06T04:43
2024-12-06T11:41
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
новый год
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новогодний шоколадный набор весом 500 грамм, который чаще всего дарят детям на праздники, за год подорожал на 11% до 389 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, добавив, что в состав такого набора обычно входят натуральные шоколадные конфеты, зефир, мягкие глазированные конфеты, а также карамель. "Стоимость детского шоколадного подарка за последний год увеличилась на 11%. В состав данного набора весом 500 г входят по 150 г натуральных шоколадных конфет и зефира, по 100 г шоколада и мягких глазированных конфет, а также 50 г карамели. В октябре 2024 года средняя стоимость такого набора по стране составила 389 рублей, что на 39 рублей больше, чем годом ранее", - сказал он. По его словам, наибольшее увеличение цен отмечается у шоколада, который стал дороже на 15,8%. Это связано с резким ростом цен на какао-бобы, являющиеся основным сырьем для его производства. Он отметил, что повышение цен на какао вызвано несколькими факторами, включая неблагоприятные изменения климатических условий, негативно сказавшиеся на урожайности, а также увеличением мирового спроса на шоколадные изделия. При этом наименьшее подорожание наблюдается у карамели, цена которой увеличилась всего на 7,1%. Это связано с тем, что один из основных ингредиентов для ее приготовления - сахар - не только не подорожал, но даже стал немного дешевле.
https://ria.ru/20241201/produkty-1986693189.html
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национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), новый год
Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Новый год
Стало известно, насколько подорожал новогодний шоколадный набор
АКРА: детский шоколадный набор за год подорожал на 11 процентов
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новогодний шоколадный набор весом 500 грамм, который чаще всего дарят детям на праздники, за год подорожал на 11% до 389 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, добавив, что в состав такого набора обычно входят натуральные шоколадные конфеты, зефир, мягкие глазированные конфеты, а также карамель.
"Стоимость детского шоколадного подарка за последний год увеличилась на 11%. В состав данного набора весом 500 г входят по 150 г натуральных шоколадных конфет и зефира, по 100 г шоколада и мягких глазированных конфет, а также 50 г карамели. В октябре 2024 года средняя стоимость такого набора по стране составила 389 рублей, что на 39 рублей больше, чем годом ранее", - сказал он.
По его словам, наибольшее увеличение цен отмечается у шоколада, который стал дороже на 15,8%. Это связано с резким ростом цен на какао-бобы, являющиеся основным сырьем для его производства.
Он отметил, что повышение цен на какао вызвано несколькими факторами, включая неблагоприятные изменения климатических условий, негативно сказавшиеся на урожайности, а также увеличением мирового спроса на шоколадные изделия.
При этом наименьшее подорожание наблюдается у карамели, цена которой увеличилась всего на 7,1%. Это связано с тем, что один из основных ингредиентов для ее приготовления - сахар - не только не подорожал, но даже стал немного дешевле.