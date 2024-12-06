Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия подписали договор о взаимной безопасности - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 06.12.2024 (обновлено: 17:15 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/dogovor-1987765655.html
Россия и Белоруссия подписали договор о взаимной безопасности
Россия и Белоруссия подписали договор о взаимной безопасности - РИА Новости, 06.12.2024
Россия и Белоруссия подписали договор о взаимной безопасности
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Белоруссией, передает РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:51
2024-12-06T17:15
союзное государство
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987774307_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c1cd5a7d7441f0c5a118a6e4ac2eeb04.jpg
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Белоруссией, передает корреспондент РИА Новости.Церемония подписания документов состоялась на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства. В нем приняли участие президенты России и Белоруссии.
https://ria.ru/20241206/putin-1987748916.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Подписание Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства
Президенты России и Белоруссии подписали межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственный Договор о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства
2024-12-06T16:51
true
PT1M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987774307_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_864bb5027ba83a22ce04685215eec7d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
союзное государство, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Россия и Белоруссия подписали договор о взаимной безопасности

Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности

Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Белоруссией, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания документов состоялась на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства. В нем приняли участие президенты России и Белоруссии.
Путин о российском тактическом ядерном оружии, расположенном на территории Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Договор с Белоруссией допускает использование ТЯО, заявил Путин
Вчера, 15:53
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала