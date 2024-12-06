https://ria.ru/20241206/dogovor-1987765655.html
Россия и Белоруссия подписали договор о взаимной безопасности
Россия и Белоруссия подписали договор о взаимной безопасности - РИА Новости, 06.12.2024
Россия и Белоруссия подписали договор о взаимной безопасности
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Белоруссией, передает РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:51
2024-12-06T16:51
2024-12-06T17:15
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Белоруссией, передает корреспондент РИА Новости.Церемония подписания документов состоялась на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства. В нем приняли участие президенты России и Белоруссии.
https://ria.ru/20241206/putin-1987748916.html
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Подписание Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства
Президенты России и Белоруссии подписали межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственный Договор о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства
2024-12-06T16:51
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союзное государство, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Россия и Белоруссия подписали договор о взаимной безопасности
Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности