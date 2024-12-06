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Путин и Лукашенко в Минске подпишут договор о гарантиях безопасности

Путин и Лукашенко в Минске подпишут договор о гарантиях безопасности - РИА Новости, 06.12.2024

Путин и Лукашенко в Минске подпишут договор о гарантиях безопасности

Договор с Белоруссией о гарантиях безопасности подпишут в Минске в пятницу, заявил Владимир Путин на заседании Высшего Государственного совета Союзного... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:16

2024-12-06T15:16

2024-12-06T16:09

союзное государство

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белоруссия

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андрей белоусов

минск

россия

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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Договор с Белоруссией о гарантиях безопасности подпишут в Минске в пятницу, заявил Владимир Путин на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства."Он (договор. — Прим. ред.) определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территорий, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств", — подчеркнул президент.По его словам, речь в соглашении идет в том числе о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Глава государства напомнил, что возможность его использования для обороны в ответ на нападение с применением оружия массового поражения или при отражении агрессии с применением обычного оружия, но создающего критическую угрозу для суверенитета и территориальной целостности, четко зафиксирована в указе от 19 ноября "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".Путин среди прочего заявил, что безответственная политика стран Запада, которые намеренно обостряют напряженность на Украине, подталкивает мир на грань глобального конфликта. При этом Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую поддержку в мировых делах в условиях внешнего давления, отметил он."Главное, что российско-белорусские отношения союзничества, стратегического партнерства выстраиваются на незыблемых принципах дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга", — подчеркнул Путин.В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после подписания концепции безопасности Союзного государства и двустороннего договора о гарантиях безопасности Минск и Москва выйдут на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества и координации действий в военной сфере. По его словам, это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Союзного государства, сохранить суверенитет и независимость, а также сформировать гарантии мирной жизни для граждан."Только наши намерения подписать этот договор слишком возбудили наших партнеров на Западе. Но это, наверное, неплохо. Они это заметили", — отметил Лукашенко.Он добавил, что в условиях беспрецедентного санкционного давления в России и Белоруссии удалось сохранить базовые отрасли экономики и не нарушить финансовые системы. Белорусский лидер также отметил, что был "создан уникальный мировой опыт "две страны, две экономики — одно экономическое пространство". По его словам, эта инициатива проверена временем и доказала свою состоятельность.Как сообщал в конце октября министр обороны Андрей Белоусов, Москва и Минск в рамках договора о гарантиях безопасности формируют единое оборонное пространство, совершенствуют взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил.Замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук в интервью РИА Новости говорил, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства обсудят проекты документов в сфере безопасности, предусматривающие широкий спектр гарантий. Он подчеркнул, что Москва и Минск пересмотрели подходы к применению ядерного оружия на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях.

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Варвара Скокшина

владимир путин, белоруссия, в мире, александр лукашенко, андрей белоусов, минск, россия