https://ria.ru/20241206/dnr-1987696485.html
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 06.12.2024
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:35
2024-12-06T12:35
2024-12-06T13:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили <...> Сухие Ялы", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Центральная группировка, в свою очередь, заняла Пустынку.В Минобороны также сообщили, что за минувшую неделю российские войска нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим украинскую оборонку, по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, центру радиоэлектронной разведки, арсеналам и местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633079.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российские войска освободили Сухие Ялы и Пустынку в ДНР
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны
.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили <...> Сухие Ялы", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
Центральная группировка, в свою очередь, заняла Пустынку.
В Минобороны также сообщили, что за минувшую неделю российские войска нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим украинскую оборонку, по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, центру радиоэлектронной разведки, арсеналам и местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.