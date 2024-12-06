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Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 06.12.2024 (обновлено: 13:23 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/dnr-1987696485.html
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 06.12.2024
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:35
2024-12-06T13:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
россия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили &lt;...&gt; Сухие Ялы", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Центральная группировка, в свою очередь, заняла Пустынку.В Минобороны также сообщили, что за минувшую неделю российские войска нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим украинскую оборонку, по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, центру радиоэлектронной разведки, арсеналам и местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633079.html
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донецкая народная республика, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российские войска освободили Сухие Ялы и Пустынку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили <...> Сухие Ялы", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
Подразделения группировки российских войск "Восток" освободили село Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике
Подразделения группировки российских войск Восток освободили село Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Подразделения группировки российских войск "Восток" освободили село Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике
Центральная группировка, в свою очередь, заняла Пустынку.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Центр" освободили село Пустынка в Донецкой Народной Республике
Подразделения группировки российских войск Центр освободили село Пустынка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили село Пустынка в Донецкой Народной Республике
В Минобороны также сообщили, что за минувшую неделю российские войска нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим украинскую оборонку, по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, центру радиоэлектронной разведки, арсеналам и местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьРоссия
 
 
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