https://ria.ru/20241206/dnr-1987696485.html

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 06.12.2024

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:35

2024-12-06T12:35

2024-12-06T13:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

россия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили <...> Сухие Ялы", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Центральная группировка, в свою очередь, заняла Пустынку.В Минобороны также сообщили, что за минувшую неделю российские войска нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим украинскую оборонку, по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, центру радиоэлектронной разведки, арсеналам и местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633079.html

донецкая народная республика

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, безопасность, россия