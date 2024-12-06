https://ria.ru/20241206/delo-1987823979.html

СК завел уголовное дело после нападения в краснодарской школе

СК завел уголовное дело после нападения в краснодарской школе - РИА Новости, 06.12.2024

СК завел уголовное дело после нападения в краснодарской школе

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства после нападения с ножом в школе Краснодара, сообщили в СУ СКР по Кубани. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T20:41

2024-12-06T20:41

2024-12-06T21:06

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

краснодар

россия

краснодарский край

нападение в краснодарской школе

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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства после нападения с ножом в школе Краснодара, сообщили в СУ СКР по Кубани.По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы номер 94 в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения. Всего в результате конфликта пострадали пять человек - трое из них госпитализированы, двое имеют лёгкие травмы."Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения повреждений учеником одной из краснодарских школ сверстникам (ч.2 ст.213 (Хулиганство - ред.), ч.1 ст.293 УК РФ (Халатность - ред.)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в пятницу в школе краснодарского поселка Российский во время драки ученик "причинил непроникающие ножевые ранения" двум сверстникам.Прокуратура Прикубанского округа Краснодара проводит проверку.

https://ria.ru/20241206/zaderzhanie-1987815484.html

краснодар

россия

краснодарский край

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Наталья Макарова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), краснодар, россия, краснодарский край, нападение в краснодарской школе