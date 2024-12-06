https://ria.ru/20241206/delo-1987823979.html
СК завел уголовное дело после нападения в краснодарской школе
СК завел уголовное дело после нападения в краснодарской школе - РИА Новости, 06.12.2024
СК завел уголовное дело после нападения в краснодарской школе
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства после нападения с ножом в школе Краснодара, сообщили в СУ СКР по Кубани. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T20:41
2024-12-06T20:41
2024-12-06T21:06
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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краснодарский край
нападение в краснодарской школе
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства после нападения с ножом в школе Краснодара, сообщили в СУ СКР по Кубани.По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы номер 94 в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения. Всего в результате конфликта пострадали пять человек - трое из них госпитализированы, двое имеют лёгкие травмы."Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения повреждений учеником одной из краснодарских школ сверстникам (ч.2 ст.213 (Хулиганство - ред.), ч.1 ст.293 УК РФ (Халатность - ред.)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в пятницу в школе краснодарского поселка Российский во время драки ученик "причинил непроникающие ножевые ранения" двум сверстникам.Прокуратура Прикубанского округа Краснодара проводит проверку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), краснодар, россия, краснодарский край, нападение в краснодарской школе
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодар, Россия, Краснодарский край, Нападение в краснодарской школе
СК завел уголовное дело после нападения в краснодарской школе
СУ СКР Кубани: после нападение в школе в Краснодаре возбуждено уголовное дело