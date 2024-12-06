https://ria.ru/20241206/damask-1987769881.html

Ситуация в центре Дамаска стабильная

Ситуация в центре Дамаска стабильная - РИА Новости, 06.12.2024

Ситуация в центре Дамаска стабильная

Ситуация в центре Дамаска стабильная, никаких боестолкновений и взрывов нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:08

2024-12-06T17:08

2024-12-06T17:08

в мире

дамаск (город)

обострение ситуации в сирии — 2024

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БЕЙРУТ, 6 дек - РИА Новости. Ситуация в центре Дамаска стабильная, никаких боестолкновений и взрывов нет, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в социальных сетях и в эфире одного из турецких телеканалов появилось видео, на котором виден столб дыма в районе площади Омейядов в центре сирийской столицы и сообщения о якобы взрыве в районе главного штаба вооруженных сил САР. Ситуация в Дамаске абсолютно спокойная, на площади Омейядов не видно последствий взрыва. В расположенном рядом правительственном квартале обстановка спокойная, нет никаких признаков вооруженных столкновений, о которых сообщали интернет-ресурсы террористов. Кроме того, командование сирийской армии опубликовало опровержение сообщений о взрывах в районе площади Омейядов в Дамаске. "Террористические группировки публикуют сфабрикованные видео с последствиями взрыва в главном штабе армии в центре Дамаска", - написано в заявлении.

https://ria.ru/20241203/izrail-1987184306.html

дамаск (город)

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в мире, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024