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Ситуация в центре Дамаска стабильная - РИА Новости, 06.12.2024
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17:08 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/damask-1987769881.html
Ситуация в центре Дамаска стабильная
Ситуация в центре Дамаска стабильная - РИА Новости, 06.12.2024
Ситуация в центре Дамаска стабильная
Ситуация в центре Дамаска стабильная, никаких боестолкновений и взрывов нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:08
2024-12-06T17:08
в мире
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БЕЙРУТ, 6 дек - РИА Новости. Ситуация в центре Дамаска стабильная, никаких боестолкновений и взрывов нет, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в социальных сетях и в эфире одного из турецких телеканалов появилось видео, на котором виден столб дыма в районе площади Омейядов в центре сирийской столицы и сообщения о якобы взрыве в районе главного штаба вооруженных сил САР. Ситуация в Дамаске абсолютно спокойная, на площади Омейядов не видно последствий взрыва. В расположенном рядом правительственном квартале обстановка спокойная, нет никаких признаков вооруженных столкновений, о которых сообщали интернет-ресурсы террористов. Кроме того, командование сирийской армии опубликовало опровержение сообщений о взрывах в районе площади Омейядов в Дамаске. "Террористические группировки публикуют сфабрикованные видео с последствиями взрыва в главном штабе армии в центре Дамаска", - написано в заявлении.
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в мире, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Дамаск (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024
Ситуация в центре Дамаска стабильная

Ситуация в центре Дамаска стабильная, никаких столкновений и взрывов нет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДома в пригороде Дамаска
Дома в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дома в пригороде Дамаска. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 6 дек - РИА Новости. Ситуация в центре Дамаска стабильная, никаких боестолкновений и взрывов нет, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в социальных сетях и в эфире одного из турецких телеканалов появилось видео, на котором виден столб дыма в районе площади Омейядов в центре сирийской столицы и сообщения о якобы взрыве в районе главного штаба вооруженных сил САР.
Ситуация в Дамаске абсолютно спокойная, на площади Омейядов не видно последствий взрыва. В расположенном рядом правительственном квартале обстановка спокойная, нет никаких признаков вооруженных столкновений, о которых сообщали интернет-ресурсы террористов.
Кроме того, командование сирийской армии опубликовало опровержение сообщений о взрывах в районе площади Омейядов в Дамаске. "Террористические группировки публикуют сфабрикованные видео с последствиями взрыва в главном штабе армии в центре Дамаска", - написано в заявлении.
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В миреДамаск (город)Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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