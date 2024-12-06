https://ria.ru/20241206/chp-1987727456.html

Премьер Молдавии начал подготовку к введению режима ЧП в энергосфере

Премьер Молдавии начал подготовку к введению режима ЧП в энергосфере - РИА Новости, 06.12.2024

Премьер Молдавии начал подготовку к введению режима ЧП в энергосфере

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил в пятницу, что начал подготовку к введению в стране режима чрезвычайного положения в энергосфере. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:51

2024-12-06T14:51

2024-12-06T14:51

молдавия

кишинев

россия

дорин речан

молдовагаз

газпром

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898910238_0:0:2810:1581_1920x0_80_0_0_8e39903cf162417b33ec1bee503471ea.jpg

КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил в пятницу, что начал подготовку к введению в стране режима чрезвычайного положения в энергосфере. В четверг Речан заявил, что отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова и намерен сам выполнять его обязанности. Также он заявил о намерении ввести режим ЧП в области энергетики. "Сегодня утром я провел первое рабочее совещание в министерстве энергетики. Были обозначены основные направления деятельности на ближайший период и подготовка к введению чрезвычайного положения в энергетическом секторе. На следующей неделе мы представим все необходимые документы в Комиссию по чрезвычайным ситуациям, правительство и парламент, чтобы ввести его с 16 декабря", - цитирует Речана пресс-служба правительства в своем Telegram-канале. Премьер назначил государственного секретаря Константина Боросана ответственным за координацию всех административно-организационных процессов в министерстве на период, пока сам Речан будет исполнять обязанности министра энергетики. Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

https://ria.ru/20241205/moldavija-1987506823.html

https://ria.ru/20241203/moldaviya-1987131435.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, россия, дорин речан, молдовагаз, газпром, в мире