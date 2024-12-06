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Премьер Молдавии начал подготовку к введению режима ЧП в энергосфере - РИА Новости, 06.12.2024
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14:51 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/chp-1987727456.html
Премьер Молдавии начал подготовку к введению режима ЧП в энергосфере
Премьер Молдавии начал подготовку к введению режима ЧП в энергосфере - РИА Новости, 06.12.2024
Премьер Молдавии начал подготовку к введению режима ЧП в энергосфере
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил в пятницу, что начал подготовку к введению в стране режима чрезвычайного положения в энергосфере. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:51
2024-12-06T14:51
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дорин речан
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КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил в пятницу, что начал подготовку к введению в стране режима чрезвычайного положения в энергосфере. В четверг Речан заявил, что отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова и намерен сам выполнять его обязанности. Также он заявил о намерении ввести режим ЧП в области энергетики. "Сегодня утром я провел первое рабочее совещание в министерстве энергетики. Были обозначены основные направления деятельности на ближайший период и подготовка к введению чрезвычайного положения в энергетическом секторе. На следующей неделе мы представим все необходимые документы в Комиссию по чрезвычайным ситуациям, правительство и парламент, чтобы ввести его с 16 декабря", - цитирует Речана пресс-служба правительства в своем Telegram-канале. Премьер назначил государственного секретаря Константина Боросана ответственным за координацию всех административно-организационных процессов в министерстве на период, пока сам Речан будет исполнять обязанности министра энергетики. Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
https://ria.ru/20241205/moldavija-1987506823.html
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молдавия, кишинев, россия, дорин речан, молдовагаз, газпром, в мире
Молдавия, Кишинев, Россия, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром, В мире
Премьер Молдавии начал подготовку к введению режима ЧП в энергосфере

Премьер Молдавии Речан сообщил о подготовке к введению режима ЧП в энергосфере

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПремьер-министр Молдавии Дорин Речан
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил в пятницу, что начал подготовку к введению в стране режима чрезвычайного положения в энергосфере.
В четверг Речан заявил, что отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова и намерен сам выполнять его обязанности. Также он заявил о намерении ввести режим ЧП в области энергетики.
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"Сегодня утром я провел первое рабочее совещание в министерстве энергетики. Были обозначены основные направления деятельности на ближайший период и подготовка к введению чрезвычайного положения в энергетическом секторе. На следующей неделе мы представим все необходимые документы в Комиссию по чрезвычайным ситуациям, правительство и парламент, чтобы ввести его с 16 декабря", - цитирует Речана пресс-служба правительства в своем Telegram-канале.
Премьер назначил государственного секретаря Константина Боросана ответственным за координацию всех административно-организационных процессов в министерстве на период, пока сам Речан будет исполнять обязанности министра энергетики.
Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
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