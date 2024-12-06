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Глава ВЦИОМ рассказал, сколько россиян строят планы на будущее - РИА Новости, 06.12.2024
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16:46 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/buduschee-1987763852.html
Глава ВЦИОМ рассказал, сколько россиян строят планы на будущее
Глава ВЦИОМ рассказал, сколько россиян строят планы на будущее - РИА Новости, 06.12.2024
Глава ВЦИОМ рассказал, сколько россиян строят планы на будущее
Больше половины россиян строят планы на будущее, а четверть никогда не строят планов и живут сегодняшним днём, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:46
2024-12-06T16:46
общество
россия
валерий федоров
вциом
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Больше половины россиян строят планы на будущее, а четверть никогда не строят планов и живут сегодняшним днём, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Больше половины россиян (57%) строят планы на будущее, из них 29% - планируют на несколько лет вперед, а 28% - строят планы на короткий срок, однако четверть респондентов (25%) - все делают спонтанно, а 14% пока не строят планы, следует из презентации, которую представил Федоров на "Форуме университетской социологии - 2024". "Вот девять приоритетов, девять запросов, в каком-то смысле девять требований, которые сегодня общество предъявляет и к власти, и к самому себе, и к жизни. Спектор широкий, например, есть фокус на личностное развитие… (Запрос на - ред.) технологии, как фактор повседневности - страхи относительно роботов, которые придут и лишат нас работы, зарплаты, может быть всю планету поставят под свой контроль, как в некоторых фантастических ужастиках, этих страхов по сути нет, наоборот отношения к технологиям, как к фактору улучшающему нашу жизнь, делающему ее проще, комфортнее, помогающей нам сосредоточиться на том, что ни одна машина сделать не способна, то есть на творческих функциях, на креативных функциях, на создании чего-то принципиально-нового", - отметил Федоров. Также в приоритеты российского общества вошли, в частности: высокие ожидания от медицины, семья - главная ценность, интерес к инновациям в социальной сфере, требованиям к навыкам будущего. Кроме того, большая часть респондентов (59%) считает, что реализация планов зависит от собственных усилий и личных способностей, лишь 14% - от стечения обстоятельств и 17 от действий окружающих людей, государства, говорится в опросе ВЦИОМ. Большинство россиян поколения цифры, выбирая главный приоритет в жизни на будущие 10 лет, отметили семью и детей (43%), для младших миллениалов этот приоритет тоже стал главным - его выбрали две трети (59%) опрошенных, следует из выступления Федорова. Также поколение цифры считает, что в первую очередь, чтобы чувствовать себя уверенно, в ближайшие 10 лет им пригодится умение постоянно учиться новому (38%), в тоже время младшие миллениалы выбрали умение быстро адаптироваться к переменам (33%) и финансовую грамотность (33%). И поколение цифры (50%), и поколение младших миллениалов (47%) считают, что лекарство от рака точно изобретут через 10 лет, в то же время меньше всего опрошенных из категории поколения цифры считают, что в ближайшие 10 лет обострятся геополитические конфликты (35%), а младшие миллениалы (33%), что вырастет доля электромобилей, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Опрос ВЦИОМ проводился 25 октября и 16 ноября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
https://ria.ru/20241206/opros-1987687760.html
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общество, россия, валерий федоров, вциом
Общество, Россия, Валерий Федоров, ВЦИОМ
Глава ВЦИОМ рассказал, сколько россиян строят планы на будущее

Глава ВЦИОМ Федоров: 57% россиян строят планы на будущее

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГлава ВЦИОМ Валерий Федоров
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Больше половины россиян строят планы на будущее, а четверть никогда не строят планов и живут сегодняшним днём, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Больше половины россиян (57%) строят планы на будущее, из них 29% - планируют на несколько лет вперед, а 28% - строят планы на короткий срок, однако четверть респондентов (25%) - все делают спонтанно, а 14% пока не строят планы, следует из презентации, которую представил Федоров на "Форуме университетской социологии - 2024".
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"Вот девять приоритетов, девять запросов, в каком-то смысле девять требований, которые сегодня общество предъявляет и к власти, и к самому себе, и к жизни. Спектор широкий, например, есть фокус на личностное развитие… (Запрос на - ред.) технологии, как фактор повседневности - страхи относительно роботов, которые придут и лишат нас работы, зарплаты, может быть всю планету поставят под свой контроль, как в некоторых фантастических ужастиках, этих страхов по сути нет, наоборот отношения к технологиям, как к фактору улучшающему нашу жизнь, делающему ее проще, комфортнее, помогающей нам сосредоточиться на том, что ни одна машина сделать не способна, то есть на творческих функциях, на креативных функциях, на создании чего-то принципиально-нового", - отметил Федоров.
Также в приоритеты российского общества вошли, в частности: высокие ожидания от медицины, семья - главная ценность, интерес к инновациям в социальной сфере, требованиям к навыкам будущего.
Кроме того, большая часть респондентов (59%) считает, что реализация планов зависит от собственных усилий и личных способностей, лишь 14% - от стечения обстоятельств и 17 от действий окружающих людей, государства, говорится в опросе ВЦИОМ.
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И поколение цифры (50%), и поколение младших миллениалов (47%) считают, что лекарство от рака точно изобретут через 10 лет, в то же время меньше всего опрошенных из категории поколения цифры считают, что в ближайшие 10 лет обострятся геополитические конфликты (35%), а младшие миллениалы (33%), что вырастет доля электромобилей, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Опрос ВЦИОМ проводился 25 октября и 16 ноября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
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