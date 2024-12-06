https://ria.ru/20241206/big_interview-1987636555.html

"Это приведет к катастрофе": Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону

"Это приведет к катастрофе": Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 06.12.2024

"Это приведет к катастрофе": Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону

Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава МИД России оценил отношения между Москвой и Вашингтоном, прокомментировал РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T02:51

2024-12-06T02:51

2024-12-06T13:26

россия

сша

сергей лавров

такер карлсон

дональд трамп

украина

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава МИД России оценил отношения между Москвой и Вашингтоном, прокомментировал испытание ракеты "Орешник", а также объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине.Об отношениях с США:"Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной", — заявил Лавров.О риске ядерной войны:"Если они (американские чиновники. — Прим. ред.) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть красные линии, да, они их объявили, но эти красные линии снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка", — предупредил глава МИД.Об ударе "Орешником":"Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез", — отметил министр.О спецоперации на Украине:"Когда Украина и ее спонсоры запустили план Б, пытаясь силой захватить эту (восточную. — Прим. ред.) часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили Минские соглашения, Украина была бы единым целым", — объяснил Лавров.Об обострении ситуации в Сирии:"Мы бы хотели обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо", — рассказал министр.

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https://ria.ru/20241206/lavrov-1987635723.html

https://ria.ru/20241205/armija-1987583672.html

россия

сша

украина

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Алексей Калабанов

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Алексей Калабанов

россия, сша, сергей лавров, такер карлсон, дональд трамп, украина, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", интервью лаврова такеру карлсону