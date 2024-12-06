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"Это приведет к катастрофе": Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 06.12.2024
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02:51 06.12.2024 (обновлено: 13:26 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/big_interview-1987636555.html
"Это приведет к катастрофе": Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону
"Это приведет к катастрофе": Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 06.12.2024
"Это приведет к катастрофе": Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону
Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава МИД России оценил отношения между Москвой и Вашингтоном, прокомментировал РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T02:51
2024-12-06T13:26
россия
сша
сергей лавров
такер карлсон
дональд трамп
украина
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава МИД России оценил отношения между Москвой и Вашингтоном, прокомментировал испытание ракеты "Орешник", а также объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине.Об отношениях с США:"Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной", — заявил Лавров.О риске ядерной войны:&quot;Если они (американские чиновники. — Прим. ред.) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть красные линии, да, они их объявили, но эти красные линии снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка&quot;, — предупредил глава МИД.Об ударе "Орешником":"Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез", — отметил министр.О спецоперации на Украине:&quot;Когда Украина и ее спонсоры запустили план Б, пытаясь силой захватить эту (восточную. — Прим. ред.) часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили Минские соглашения, Украина была бы единым целым&quot;, — объяснил Лавров.Об обострении ситуации в Сирии:&quot;Мы бы хотели обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо&quot;, — рассказал министр.
https://ria.ru/20241206/peregovory-1987657778.html
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Россия не хочет войны с США, такая война может иметь ядерный характер — Лавров в интервью Такеру Карлсону
Россия не хочет войны с США, такая война может иметь ядерный характер — Лавров в интервью Такеру Карлсону
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Лавров об отношениях России и США
Лавров: не сказал бы, что Россия и США находятся в состоянии войны, мы этого не хотим
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PT0M30S
Лавров: Россия готова направить еще сообщения Западу, если не сделают выводов после "Орешника"
Лавров: Россия готова направить еще сообщения Западу, если не сделают выводов после "Орешника"
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россия, сша, сергей лавров, такер карлсон, дональд трамп, украина, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", интервью лаврова такеру карлсону
Россия, США, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Дональд Трамп, Украина, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Интервью Лаврова Такеру Карлсону
"Это приведет к катастрофе": Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону

Глава МИД России Сергей Лавров дал 80-минутное интервью Такеру Карлсону

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава МИД России оценил отношения между Москвой и Вашингтоном, прокомментировал испытание ракеты "Орешник", а также объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине.

Об отношениях с США:

  • Россия и США официально не воюют, происходящее на Украине является гибридной войной;
  • Каналы связи между Россией и США есть, их несколько, но они в основном задействованы по вопросу обмена людьми, отбывающими сроки в обеих странах;
  • Дональд Трамп — сильный человек, он весьма дружелюбен, но это не значит, что он настроен пророссийски.
«
"Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной", — заявил Лавров.

О риске ядерной войны:

  • Москва не думает о войне с США, так как она может иметь ядерный характер;
  • Российская военная доктрина гласит, что самое главное — избежать ядерной войны;
  • Разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами — это приглашение к катастрофе, которой Россия не хочет.
«

"Если они (американские чиновники. — Прим. ред.) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть красные линии, да, они их объявили, но эти красные линии снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка", — предупредил глава МИД.

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Об ударе "Орешником":

  • Москва будет готова использовать любые средства для того, чтобы не дать Западу нанести России "стратегическое поражение";
  • Россия не хочет усугублять ситуацию, надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят всерьез;
  • Россия, применив этот комплекс, хотела донести до Запада, что будет делать все, чтобы защитить свои интересы;
  • Москва готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника";
  • США знали заранее о применении нового комплекса и не увидели в тестовом запуске чего-то по-настоящему опасного.
«
"Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез", — отметил министр.

О спецоперации на Украине:

  • Россия не начала бы СВО, если бы Запад и Киев соблюдали минские договоренности;
  • Москва не намерена уничтожать украинцев, они — братья и сестры для российского народа;
  • Не стоит думать, что Россия и Штаты решают вопрос Украины за всех, это не в стиле Москвы;
  • Россия слышит изменения в заявлениях Зеленского и Запада по конфликту на Украине;
  • Зеленский неадекватен, если хочет вернуть русскоязычных после оскорблений в их адрес;
  • Запад прикрывает срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче;
  • В некоторых столицах устали от украинского конфликта, идут разговоры о том, что США хотят оставить это Европе;
  • В России поняли, что лучше рассчитывать не на снятие санкций, а на себя.
«

"Когда Украина и ее спонсоры запустили план Б, пытаясь силой захватить эту (восточную. — Прим. ред.) часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили Минские соглашения, Украина была бы единым целым", — объяснил Лавров.

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Об обострении ситуации в Сирии:

  • США, Британия и другие государства, по открытой информации, поддерживают исламистские группировки в Сирии — это сложная игра;
  • Россия хочет обсудить с Турцией и Ираном, как перекрыть каналы финансирования и вооружения исламистских группировок в Сирии.
«

"Мы бы хотели обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо", — рассказал министр.

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РоссияСШАСергей ЛавровТакер КарлсонДональд ТрампУкраинаРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"Интервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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