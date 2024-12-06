"Это приведет к катастрофе": Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону

Глава МИД России Сергей Лавров дал 80-минутное интервью Такеру Карлсону
Об отношениях с США:
- Россия и США официально не воюют, происходящее на Украине является гибридной войной;
- Каналы связи между Россией и США есть, их несколько, но они в основном задействованы по вопросу обмена людьми, отбывающими сроки в обеих странах;
- Дональд Трамп — сильный человек, он весьма дружелюбен, но это не значит, что он настроен пророссийски.
О риске ядерной войны:
- Москва не думает о войне с США, так как она может иметь ядерный характер;
- Российская военная доктрина гласит, что самое главное — избежать ядерной войны;
- Разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами — это приглашение к катастрофе, которой Россия не хочет.
"Если они (американские чиновники. — Прим. ред.) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть красные линии, да, они их объявили, но эти красные линии снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка", — предупредил глава МИД.
Об ударе "Орешником":
- Москва будет готова использовать любые средства для того, чтобы не дать Западу нанести России "стратегическое поражение";
- Россия не хочет усугублять ситуацию, надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят всерьез;
- Россия, применив этот комплекс, хотела донести до Запада, что будет делать все, чтобы защитить свои интересы;
- Москва готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника";
- США знали заранее о применении нового комплекса и не увидели в тестовом запуске чего-то по-настоящему опасного.
О спецоперации на Украине:
- Россия не начала бы СВО, если бы Запад и Киев соблюдали минские договоренности;
- Москва не намерена уничтожать украинцев, они — братья и сестры для российского народа;
- Не стоит думать, что Россия и Штаты решают вопрос Украины за всех, это не в стиле Москвы;
- Россия слышит изменения в заявлениях Зеленского и Запада по конфликту на Украине;
- Зеленский неадекватен, если хочет вернуть русскоязычных после оскорблений в их адрес;
- Запад прикрывает срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче;
- В некоторых столицах устали от украинского конфликта, идут разговоры о том, что США хотят оставить это Европе;
- В России поняли, что лучше рассчитывать не на снятие санкций, а на себя.
"Когда Украина и ее спонсоры запустили план Б, пытаясь силой захватить эту (восточную. — Прим. ред.) часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили Минские соглашения, Украина была бы единым целым", — объяснил Лавров.
Об обострении ситуации в Сирии:
"Мы бы хотели обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо", — рассказал министр.