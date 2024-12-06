https://ria.ru/20241206/bespilotniki-1987642067.html

На Каховском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

На Каховском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024

На Каховском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет 152-миллиметрового орудия 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) противника на правом берегу Днепра на... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T05:07

2024-12-06T05:07

2024-12-06T05:07

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 6 дек - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) противника на правом берегу Днепра на Каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе полета над правым берегом Днепра, оператор БПЛА выявил пункт управления БПЛА ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав гаубицы "Мста-Б" точным попаданием уничтожил заброшенный дом, в котором был развернут пункт управления БПЛА ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела. Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.

https://ria.ru/20241205/bespilotniki-1987619169.html

https://ria.ru/20241128/plen-1986132239.html

днепр (город)

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днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)