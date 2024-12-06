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На Каховском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
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05:07 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/bespilotniki-1987642067.html
На Каховском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
На Каховском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
На Каховском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Расчет 152-миллиметрового орудия 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) противника на правом берегу Днепра на... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T05:07
2024-12-06T05:07
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 6 дек - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) противника на правом берегу Днепра на Каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе полета над правым берегом Днепра, оператор БПЛА выявил пункт управления БПЛА ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав гаубицы "Мста-Б" точным попаданием уничтожил заброшенный дом, в котором был развернут пункт управления БПЛА ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела. Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20241205/bespilotniki-1987619169.html
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днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Каховском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Каховском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 6 дек - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) противника на правом берегу Днепра на Каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе полета над правым берегом Днепра, оператор БПЛА выявил пункт управления БПЛА ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав гаубицы "Мста-Б" точным попаданием уничтожил заброшенный дом, в котором был развернут пункт управления БПЛА ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.
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Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела.
Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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