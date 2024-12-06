https://ria.ru/20241206/bespilotniki-1987642067.html
На Каховском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
На Каховском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
На Каховском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Расчет 152-миллиметрового орудия 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) противника на правом берегу Днепра на... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T05:07
2024-12-06T05:07
2024-12-06T05:07
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339139_0:169:2988:1849_1920x0_80_0_0_971e368b1d8c809405fce37af5703a39.jpg
ГЕНИЧЕСК, 6 дек - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) противника на правом берегу Днепра на Каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе полета над правым берегом Днепра, оператор БПЛА выявил пункт управления БПЛА ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав гаубицы "Мста-Б" точным попаданием уничтожил заброшенный дом, в котором был развернут пункт управления БПЛА ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела. Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20241205/bespilotniki-1987619169.html
https://ria.ru/20241128/plen-1986132239.html
днепр (город)
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a34c14f21974b635225259cdbb7e69f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Каховском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Каховском направлении