https://ria.ru/20241206/bespilotnik-1987628409.html

ВСУ применяли "Бабу-ягу" для атак по мирным жителям в ДНР

ВСУ применяли "Бабу-ягу" для атак по мирным жителям в ДНР - РИА Новости, 06.12.2024

ВСУ применяли "Бабу-ягу" для атак по мирным жителям в ДНР

Украинские военные применяли дроны "Баба-яга" для атак по мирным жителям в Новодмитровке в ДНР, рассказала РИА Новости местная жительница. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:09

2024-12-06T01:09

2024-12-06T01:09

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские военные применяли дроны "Баба-яга" для атак по мирным жителям в Новодмитровке в ДНР, рассказала РИА Новости местная жительница. "Баба-Яга" - это такой большой дрон, который заряжается четырьмя восьмидесятками (мины калибром 82 мм). Вот она наш дом спалила - подлетела, кружила на месте, пока она скинула на дом четыре восьмидесятки, потом подлетает "сбросник" (еще один дрон) и сбрасывает зажигалку, взрывается наш дом и горит. Сгорел у нас дом полностью со всеми вещами. И в округе получается дом, гараж, колодец и все", - поделилась она. Ее дом оказался не единственным, который был уничтожен подобным образом. По ее словам, за одну ночь таким образом были уничтожены восемь частных жилых домов, ВСУ пытались уничтожить даже колодцы, где местные жители набирали питьевую воду. "Во все колодцы попали, чтобы не было где набрать воды. Ни в одном дворе нету живого колодца, чтобы колодец был с крышей и всем остальным. В селе не осталось ни одного дома. Она ("Баба-яга" - ред.) всю улицу разобрала. Она за одну ночь спалила сразу 8 домов. У нас Коля где-то в больнице лежит, он в соседнем доме был. Видели они, что он зашел в дом. Местный житель, не военный. Он зашел в дом, она на него скинула, сложила дом, а он чудом остался жив - у него только сломана нога в четырех местах", - добавила собеседница агентства. Министерство обороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" села Новодмитровка 22 ноября.

https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987436589.html

https://ria.ru/20241205/aerodrom-1987508238.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)