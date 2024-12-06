https://ria.ru/20241206/bespilotnik-1987627661.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотника
В Курской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 06.12.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотника
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T00:53
2024-12-06T00:53
2024-12-06T00:53
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. "Курская область: угроза атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241204/novorossijsk-1987214902.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
В Курской области объявили опасность атаки беспилотника
МЧС объявил об опасности атаки беспилотника в Курской области