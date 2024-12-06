https://ria.ru/20241206/bespilotnik-1987627661.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотника

В Курской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 06.12.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотника

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T00:53

2024-12-06T00:53

2024-12-06T00:53

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. "Курская область: угроза атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241204/novorossijsk-1987214902.html

курская область

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происшествия, курская область