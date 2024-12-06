Бербок допустила грубую ошибку в споре с Лавровым
Бербок в попытке раскритиковать Лаврова ошиблась в численности населения Европы
© AP Photo / Alberto PizzoliГлава МИД Германии Анналена Бербок во время пленарного заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ на Мальте. 5 декабря 2024 года
© AP Photo / Alberto Pizzoli
Глава МИД Германии Анналена Бербок во время пленарного заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ на Мальте. 5 декабря 2024 года
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ВАЛЛЕТТА (Мальта), 6 дек — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок решила на Совете глав МИД стран ОБСЕ раскритиковать позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Украине, но при этом почти в два раза ошиблась с оценкой численности населения Европы.
"Вы можете обманывать себя, но вы не можете обмануть весь мир. Не 1,3 миллиарда людей на Европейском континенте. <...> Вы можете обмануть себя, но вы не можете обмануть нас, 1,3 миллиарда людей в Европе", — сказала Бербок, обращаясь к Лаврову.
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По данным ООН, население Европы составляет порядка 750 миллионов человек. Согласно статистике организации, численность населения, близкую к показателю 1,3 миллиарда человек, имеет категория "наиболее развитые страны", куда, помимо Европы, входят еще и страны Северной Америки, Австралия, Новая Зеландия и Япония.
Совет министров иностранных дел ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, проходит на Мальте в четверг и пятницу, 5-6 декабря. В мероприятии принимает участие Лавров. Этот визит стал первой поездкой главы российского МИД в страну Евросоюза с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
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