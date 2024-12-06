Рейтинг@Mail.ru
"Поезд-призрак" сопровождал Байдена по пути в Киев, пишет NYT - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 06.12.2024 (обновлено: 20:19 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/bayden-1987744694.html
"Поезд-призрак" сопровождал Байдена по пути в Киев, пишет NYT
"Поезд-призрак" сопровождал Байдена по пути в Киев, пишет NYT - РИА Новости, 06.12.2024
"Поезд-призрак" сопровождал Байдена по пути в Киев, пишет NYT
Два одинаковых поезда одновременного курсировали по разным маршрутам во время визита президента США Джо Байдена в Киев, чтобы никто не знал, какой из них... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:36
2024-12-06T20:19
в мире
киев
сша
джо байден
александр шевченко
владимир зеленский
укрзализныця
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952799171_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_c22ab52ba0310fc3fb92c0283b63b339.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Два одинаковых поезда одновременного курсировали по разным маршрутам во время визита президента США Джо Байдена в Киев, чтобы никто не знал, какой из них "поезд-призрак", а какой настоящий, пишет американская газета New York Times со ссылкой заместителя директора компании Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") по коммуникациям и клиентскому маркетингу Александра Шевченко. В феврале 2023 года Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. "Когда Байден посетил Киев в прошлом году, два одинаковых поезда одновременно курсировали по разным маршрутам, чтобы никто не знал, какой из них поезд-призрак, а какой настоящий", - говорится в публикации со ссылкой на Шевченко. Как отмечает издание, поезд, перевозивший президента США, украинские власти окрестили Rail Force One.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633549.html
https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987543820.html
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952799171_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_117e7bb1c5d4ef0f5d26774c63b55016.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, джо байден, александр шевченко, владимир зеленский, укрзализныця
В мире, Киев, США, Джо Байден, Александр Шевченко, Владимир Зеленский, Укрзализныця
"Поезд-призрак" сопровождал Байдена по пути в Киев, пишет NYT

NYT: "поезд-призрак" сопровождал Байдена во время поездки на Украину в 2023 году

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Два одинаковых поезда одновременного курсировали по разным маршрутам во время визита президента США Джо Байдена в Киев, чтобы никто не знал, какой из них "поезд-призрак", а какой настоящий, пишет американская газета New York Times со ссылкой заместителя директора компании Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") по коммуникациям и клиентскому маркетингу Александра Шевченко.
В феврале 2023 года Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Лавров напомнил Карлсону, какой пост занимал Байден в 2016 году
Вчера, 01:54
"Когда Байден посетил Киев в прошлом году, два одинаковых поезда одновременно курсировали по разным маршрутам, чтобы никто не знал, какой из них поезд-призрак, а какой настоящий", - говорится в публикации со ссылкой на Шевченко.
Как отмечает издание, поезд, перевозивший президента США, украинские власти окрестили Rail Force One.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Думает о своей судьбе": в США высказались о планах Зеленского
5 декабря, 15:31
 
В миреКиевСШАДжо БайденАлександр ШевченкоВладимир ЗеленскийУкрзализныця
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала