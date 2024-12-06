https://ria.ru/20241206/bayden-1987744694.html

"Поезд-призрак" сопровождал Байдена по пути в Киев, пишет NYT

"Поезд-призрак" сопровождал Байдена по пути в Киев, пишет NYT - РИА Новости, 06.12.2024

"Поезд-призрак" сопровождал Байдена по пути в Киев, пишет NYT

Два одинаковых поезда одновременного курсировали по разным маршрутам во время визита президента США Джо Байдена в Киев, чтобы никто не знал, какой из них... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:36

2024-12-06T15:36

2024-12-06T20:19

в мире

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сша

джо байден

александр шевченко

владимир зеленский

укрзализныця

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Два одинаковых поезда одновременного курсировали по разным маршрутам во время визита президента США Джо Байдена в Киев, чтобы никто не знал, какой из них "поезд-призрак", а какой настоящий, пишет американская газета New York Times со ссылкой заместителя директора компании Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") по коммуникациям и клиентскому маркетингу Александра Шевченко. В феврале 2023 года Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. "Когда Байден посетил Киев в прошлом году, два одинаковых поезда одновременно курсировали по разным маршрутам, чтобы никто не знал, какой из них поезд-призрак, а какой настоящий", - говорится в публикации со ссылкой на Шевченко. Как отмечает издание, поезд, перевозивший президента США, украинские власти окрестили Rail Force One.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633549.html

https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987543820.html

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в мире, киев, сша, джо байден, александр шевченко, владимир зеленский, укрзализныця