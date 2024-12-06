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СМИ: в Австрии закрыли производство конфет, названных в честь Моцарта - РИА Новости, 06.12.2024
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16:10 06.12.2024 (обновлено: 16:55 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/avstriya-1987753204.html
СМИ: в Австрии закрыли производство конфет, названных в честь Моцарта
СМИ: в Австрии закрыли производство конфет, названных в честь Моцарта - РИА Новости, 06.12.2024
СМИ: в Австрии закрыли производство конфет, названных в честь Моцарта
В Австрии закрылась шоколадная фабрика, на которой производили названные в честь Моцарта конфеты, подтвердил ее управляющий в интервью радиостанции Ö1. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:10
2024-12-06T16:55
зальцбург (город)
австрия
египет
вольфганг амадей моцарт
в мире
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Австрии закрылась шоколадная фабрика, на которой производили названные в честь Моцарта конфеты, подтвердил ее управляющий в интервью радиостанции Ö1. "Конфеты Mozartkugel марки Mirabell с сегодняшнего дня ушли в прошлое, по крайней мере, на традиционной фабрике Salzburg Schockolade в Грёдиге (около австрийского Зальцбурга. — Прим. ред.). Производство закрывается", — указано в материале. Промышленное производство этих шоколадных конфет в Зальцбурге началось в 1897 году. С открытия фабрики в Грёдиге в 1948-м было выпущено пять миллиардов конфет Mozartkugel. Конфеты продолжат производить за рубежом, подтвердил управляющий. Но куда конкретно перенесут производство, владелец марки, американская корпорация Mondelez, по его словам, не уведомила. Вплоть до закрытия на фабрике работали 60 сотрудников. Оборудование планируют быстро продать, оно пользуется спросом "по всему миру, до Египта и Маврикия", заявил управляющий. Конкретного покупателя здания пока не нашли, хотя переговоры о продаже уже ведутся. О грядущем закрытии производства стало известно еще в июне. Решению руководства предшествовало банкротство предприятия в Зальцбурге в ноябре 2021 года и дальнейшее сокращение производства, пишет газета Standard. Причинами стали рост цен в первую очередь на электроэнергию, а также на сырье, упаковочные материалы и транспортировку. Автором рецепта конфет Mozartkugel считается кондитер из Зальцбурга Пауль Фюрст, говорится на сайте кафе-кондитерской, которой владеют его потомки. Он придумал этот рецепт в 1890 году и назвал его в честь Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791), великого австрийского композитора родом из Зальцбурга. Конфеты делают из марципана и добавляют в них фисташки, нугу и темный шоколад.
https://ria.ru/20241110/rossija-1982896124.html
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зальцбург (город), австрия, египет, вольфганг амадей моцарт, в мире
Зальцбург (город), Австрия, Египет, Вольфганг Амадей Моцарт, В мире
СМИ: в Австрии закрыли производство конфет, названных в честь Моцарта

Ö1: в Австрии закрылась фабрика, производившая конфеты Mozartkugel

CC BY-SA 2.0 / superscheeli / MozartkugelКонфеты Mozartkugel
Конфеты Mozartkugel - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
CC BY-SA 2.0 / superscheeli / Mozartkugel
Конфеты Mozartkugel. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Австрии закрылась шоколадная фабрика, на которой производили названные в честь Моцарта конфеты, подтвердил ее управляющий в интервью радиостанции Ö1.
"Конфеты Mozartkugel марки Mirabell с сегодняшнего дня ушли в прошлое, по крайней мере, на традиционной фабрике Salzburg Schockolade в Грёдиге (около австрийского Зальцбурга. — Прим. ред.). Производство закрывается", — указано в материале.
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Промышленное производство этих шоколадных конфет в Зальцбурге началось в 1897 году. С открытия фабрики в Грёдиге в 1948-м было выпущено пять миллиардов конфет Mozartkugel.
Конфеты продолжат производить за рубежом, подтвердил управляющий. Но куда конкретно перенесут производство, владелец марки, американская корпорация Mondelez, по его словам, не уведомила.
Вплоть до закрытия на фабрике работали 60 сотрудников. Оборудование планируют быстро продать, оно пользуется спросом "по всему миру, до Египта и Маврикия", заявил управляющий. Конкретного покупателя здания пока не нашли, хотя переговоры о продаже уже ведутся.
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О грядущем закрытии производства стало известно еще в июне. Решению руководства предшествовало банкротство предприятия в Зальцбурге в ноябре 2021 года и дальнейшее сокращение производства, пишет газета Standard. Причинами стали рост цен в первую очередь на электроэнергию, а также на сырье, упаковочные материалы и транспортировку.
Автором рецепта конфет Mozartkugel считается кондитер из Зальцбурга Пауль Фюрст, говорится на сайте кафе-кондитерской, которой владеют его потомки. Он придумал этот рецепт в 1890 году и назвал его в честь Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791), великого австрийского композитора родом из Зальцбурга. Конфеты делают из марципана и добавляют в них фисташки, нугу и темный шоколад.
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