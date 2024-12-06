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Актрису Семенюк отправили под домашний арест за попытку сбыта наркотиков - РИА Новости, 06.12.2024
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17:35 06.12.2024 (обновлено: 18:06 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/aktrisa-1987782136.html
Актрису Семенюк отправили под домашний арест за попытку сбыта наркотиков
Актрису Семенюк отправили под домашний арест за попытку сбыта наркотиков - РИА Новости, 06.12.2024
Актрису Семенюк отправили под домашний арест за попытку сбыта наркотиков
Люблинский суд Москвы отправил под домашний арест начинающую актрису Викторию Семенюк за попытку сбыта накротиков, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:35
2024-12-06T18:06
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Люблинский суд Москвы отправил под домашний арест начинающую актрису Викторию Семенюк за попытку сбыта накротиков, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Люблинского районного суда города Москвы Семенюк Виктории Олеговне, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 282.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 27 января 2025 года", - рассказали в суде. По версии следствия, Семенюк и еще один фигурант по делу должны были получать от третьего лица наркотические средства, предназначенные для дальнейшего незаконного сбыта, незаконно хранить полученные наркотические средства, осуществлять расфасовку средств, формировать тайники с закладками наркотических средств и информировать о местах их нахождения других участников группы, получать денежные средства. Как писали в СМИ, Виктория Семенюк была задержана со свертками мефедрона в бюстгалтере. Девушка снималась в эпизодических ролях телешоу "Час суда", "Четыре свадьбы", "Дела судебные" и клипе российского рэпера Паши Техника (Павел Ивлев).
https://ria.ru/20241126/vudlend-1985702993.html
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происшествия, москва, россия, павел ивлев
Происшествия, Москва, Россия, Павел Ивлев
Актрису Семенюк отправили под домашний арест за попытку сбыта наркотиков

Суд отправил актрису Семенюк под домашний арест за попытку сбыта наркотиков

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Люблинский суд Москвы отправил под домашний арест начинающую актрису Викторию Семенюк за попытку сбыта накротиков, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Люблинского районного суда города Москвы Семенюк Виктории Олеговне, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 282.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 27 января 2025 года", - рассказали в суде.
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По версии следствия, Семенюк и еще один фигурант по делу должны были получать от третьего лица наркотические средства, предназначенные для дальнейшего незаконного сбыта, незаконно хранить полученные наркотические средства, осуществлять расфасовку средств, формировать тайники с закладками наркотических средств и информировать о местах их нахождения других участников группы, получать денежные средства.
Как писали в СМИ, Виктория Семенюк была задержана со свертками мефедрона в бюстгалтере. Девушка снималась в эпизодических ролях телешоу "Час суда", "Четыре свадьбы", "Дела судебные" и клипе российского рэпера Паши Техника (Павел Ивлев).
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