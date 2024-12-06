https://ria.ru/20241206/aes-1987714237.html

Белоруссия готова к строительству второй АЭС совместно с Россией

Белоруссия готова к строительству второй АЭС совместно с Россией - РИА Новости, 06.12.2024

Белоруссия готова к строительству второй АЭС совместно с Россией

Белоруссия готова реализовать проект строительства второй атомной электростанции совместно с российскими специалистами, заявил министр энергетики Белоруссии... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:19

2024-12-06T14:19

2024-12-06T14:19

белоруссия

гродненская область

алексей кушнаренко

белорусская аэс

в мире

россия

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Белоруссия готова реализовать проект строительства второй атомной электростанции совместно с российскими специалистами, заявил министр энергетики Белоруссии Алексей Кушнаренко. Как сообщает агентство Белта, министр сообщил, что Белорусская АЭС является знаковым объектом, флагманом белорусской энергетической системы, построенным в кооперации с российскими коллегами. В Белоруссии, по его словам, фиксируется рост электропотребления. В этом году рост потребления электрической энергии будет не менее 6% к уровню прошлого года. "И есть тенденция и дальше к его увеличению", - сказал Кушнаренко, добавив, что "есть вариант строительства второй атомной станции". Он отметил, что белорусская сторона готова к реализации таких проектов в кооперации с российскими специалистами не только внутри Белоруссии, но и за ее пределами. Белорусская АЭС общей мощностью 2,4 ГВт построена в городе Островец Гродненской области. Для БелАЭС был выбран российский проект АЭС с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Станция полностью вошла в строй осенью 2023 года.

https://ria.ru/20240524/aes-1948128606.html

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белоруссия, гродненская область, алексей кушнаренко, белорусская аэс, в мире, россия