Белоруссия готова к строительству второй АЭС совместно с Россией
Минэнерго Белоруссии: Минск готов построить вторую АЭС совместно с Москвой
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Белоруссия готова реализовать проект строительства второй атомной электростанции совместно с российскими специалистами, заявил министр энергетики Белоруссии Алексей Кушнаренко.
Как сообщает агентство Белта, министр сообщил, что Белорусская АЭС является знаковым объектом, флагманом белорусской энергетической системы, построенным в кооперации с российскими коллегами. В Белоруссии, по его словам, фиксируется рост электропотребления. В этом году рост потребления электрической энергии будет не менее 6% к уровню прошлого года.
"И есть тенденция и дальше к его увеличению", - сказал Кушнаренко, добавив, что "есть вариант строительства второй атомной станции". Он отметил, что белорусская сторона готова к реализации таких проектов в кооперации с российскими специалистами не только внутри Белоруссии, но и за ее пределами.
Белорусская АЭС общей мощностью 2,4 ГВт построена в городе Островец Гродненской области. Для БелАЭС был выбран российский проект АЭС с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Станция полностью вошла в строй осенью 2023 года.
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