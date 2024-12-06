Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия готова к строительству второй АЭС совместно с Россией - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/aes-1987714237.html
Белоруссия готова к строительству второй АЭС совместно с Россией
Белоруссия готова к строительству второй АЭС совместно с Россией - РИА Новости, 06.12.2024
Белоруссия готова к строительству второй АЭС совместно с Россией
Белоруссия готова реализовать проект строительства второй атомной электростанции совместно с российскими специалистами, заявил министр энергетики Белоруссии... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:19
2024-12-06T14:19
белоруссия
гродненская область
алексей кушнаренко
белорусская аэс
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583502735_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_debd8face9b4736ec50c60c1722e18f6.jpg
МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Белоруссия готова реализовать проект строительства второй атомной электростанции совместно с российскими специалистами, заявил министр энергетики Белоруссии Алексей Кушнаренко. Как сообщает агентство Белта, министр сообщил, что Белорусская АЭС является знаковым объектом, флагманом белорусской энергетической системы, построенным в кооперации с российскими коллегами. В Белоруссии, по его словам, фиксируется рост электропотребления. В этом году рост потребления электрической энергии будет не менее 6% к уровню прошлого года. "И есть тенденция и дальше к его увеличению", - сказал Кушнаренко, добавив, что "есть вариант строительства второй атомной станции". Он отметил, что белорусская сторона готова к реализации таких проектов в кооперации с российскими специалистами не только внутри Белоруссии, но и за ее пределами. Белорусская АЭС общей мощностью 2,4 ГВт построена в городе Островец Гродненской области. Для БелАЭС был выбран российский проект АЭС с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Станция полностью вошла в строй осенью 2023 года.
https://ria.ru/20240524/aes-1948128606.html
белоруссия
гродненская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583502735_144:0:2448:1728_1920x0_80_0_0_573fd3622c088dfa2947eb5dd66893b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, гродненская область, алексей кушнаренко, белорусская аэс, в мире, россия
Белоруссия, Гродненская область, Алексей Кушнаренко, Белорусская АЭС, В мире, Россия
Белоруссия готова к строительству второй АЭС совместно с Россией

Минэнерго Белоруссии: Минск готов построить вторую АЭС совместно с Москвой

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Белоруссия готова реализовать проект строительства второй атомной электростанции совместно с российскими специалистами, заявил министр энергетики Белоруссии Алексей Кушнаренко.
Как сообщает агентство Белта, министр сообщил, что Белорусская АЭС является знаковым объектом, флагманом белорусской энергетической системы, построенным в кооперации с российскими коллегами. В Белоруссии, по его словам, фиксируется рост электропотребления. В этом году рост потребления электрической энергии будет не менее 6% к уровню прошлого года.
"И есть тенденция и дальше к его увеличению", - сказал Кушнаренко, добавив, что "есть вариант строительства второй атомной станции". Он отметил, что белорусская сторона готова к реализации таких проектов в кооперации с российскими специалистами не только внутри Белоруссии, но и за ее пределами.
Белорусская АЭС общей мощностью 2,4 ГВт построена в городе Островец Гродненской области. Для БелАЭС был выбран российский проект АЭС с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Станция полностью вошла в строй осенью 2023 года.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Лихачев рассказал о работе блоков Белорусской АЭС
24 мая, 14:21
 
БелоруссияГродненская областьАлексей КушнаренкоБелорусская АЭСВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала