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Жителя Курганской области оштрафовали за призыв к теракту
Жителя Курганской области оштрафовали за призыв к теракту - РИА Новости, 05.12.2024
Жителя Курганской области оштрафовали за призыв к теракту
Суд назначил штраф в размере 800 тысяч рублей жителю города Шадринск Курганской области, разместившему в сообществе в интернете призыв о совершении взрыва в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:43
2024-12-05T13:43
2024-12-05T13:43
происшествия
шадринск
россия
курганская область
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 дек – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 800 тысяч рублей жителю города Шадринск Курганской области, разместившему в сообществе в интернете призыв о совершении взрыва в здании городского ФССП, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ России по региону. По данным УФСБ, в одном из популярных тематических сообществ Шадринска фигурант разместил призыв совершить террористический акт – взрыв в здании ФССП города Шадринска, чтобы воспрепятствовать деятельности судебных приставов. "За пропаганду в интернете террористической деятельности Центральным окружным военным судом Екатеринбурга вынесен обвинительный приговор 34-летнему жителю города Шадринск... Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Действия обвиняемого квалифицированы по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), уточняется в сообщении. Приговор вступил в законную силу, отмечает УФСБ.
https://ria.ru/20241202/sud-1986894274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шадринск, россия, курганская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Шадринск, Россия, Курганская область, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Жителя Курганской области оштрафовали за призыв к теракту
Жителя Курганской области оштрафовали за призыв взорвать здание ФСПП