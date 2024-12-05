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Жителя Курганской области оштрафовали за призыв к теракту - РИА Новости, 05.12.2024
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13:43 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/zhitel-1987507826.html
Жителя Курганской области оштрафовали за призыв к теракту
Жителя Курганской области оштрафовали за призыв к теракту - РИА Новости, 05.12.2024
Жителя Курганской области оштрафовали за призыв к теракту
Суд назначил штраф в размере 800 тысяч рублей жителю города Шадринск Курганской области, разместившему в сообществе в интернете призыв о совершении взрыва в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:43
2024-12-05T13:43
происшествия
шадринск
россия
курганская область
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 дек – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 800 тысяч рублей жителю города Шадринск Курганской области, разместившему в сообществе в интернете призыв о совершении взрыва в здании городского ФССП, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ России по региону. По данным УФСБ, в одном из популярных тематических сообществ Шадринска фигурант разместил призыв совершить террористический акт – взрыв в здании ФССП города Шадринска, чтобы воспрепятствовать деятельности судебных приставов. "За пропаганду в интернете террористической деятельности Центральным окружным военным судом Екатеринбурга вынесен обвинительный приговор 34-летнему жителю города Шадринск... Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Действия обвиняемого квалифицированы по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), уточняется в сообщении. Приговор вступил в законную силу, отмечает УФСБ.
https://ria.ru/20241202/sud-1986894274.html
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происшествия, шадринск, россия, курганская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Шадринск, Россия, Курганская область, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Жителя Курганской области оштрафовали за призыв к теракту

Жителя Курганской области оштрафовали за призыв взорвать здание ФСПП

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 дек – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 800 тысяч рублей жителю города Шадринск Курганской области, разместившему в сообществе в интернете призыв о совершении взрыва в здании городского ФССП, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, в одном из популярных тематических сообществ Шадринска фигурант разместил призыв совершить террористический акт – взрыв в здании ФССП города Шадринска, чтобы воспрепятствовать деятельности судебных приставов.
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"За пропаганду в интернете террористической деятельности Центральным окружным военным судом Екатеринбурга вынесен обвинительный приговор 34-летнему жителю города Шадринск... Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Действия обвиняемого квалифицированы по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), уточняется в сообщении.
Приговор вступил в законную силу, отмечает УФСБ.
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ПроисшествияШадринскРоссияКурганская областьФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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