https://ria.ru/20241205/zhitel-1987507826.html

Жителя Курганской области оштрафовали за призыв к теракту

Жителя Курганской области оштрафовали за призыв к теракту - РИА Новости, 05.12.2024

Жителя Курганской области оштрафовали за призыв к теракту

Суд назначил штраф в размере 800 тысяч рублей жителю города Шадринск Курганской области, разместившему в сообществе в интернете призыв о совершении взрыва в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:43

2024-12-05T13:43

2024-12-05T13:43

происшествия

шадринск

россия

курганская область

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 5 дек – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 800 тысяч рублей жителю города Шадринск Курганской области, разместившему в сообществе в интернете призыв о совершении взрыва в здании городского ФССП, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ России по региону. По данным УФСБ, в одном из популярных тематических сообществ Шадринска фигурант разместил призыв совершить террористический акт – взрыв в здании ФССП города Шадринска, чтобы воспрепятствовать деятельности судебных приставов. "За пропаганду в интернете террористической деятельности Центральным окружным военным судом Екатеринбурга вынесен обвинительный приговор 34-летнему жителю города Шадринск... Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Действия обвиняемого квалифицированы по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), уточняется в сообщении. Приговор вступил в законную силу, отмечает УФСБ.

https://ria.ru/20241202/sud-1986894274.html

https://ria.ru/20240924/aziya-1974358760.html

шадринск

россия

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, шадринск, россия, курганская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)