https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987455735.html

В Раде поставили Зеленского на место после его выпада против Грузии

В Раде поставили Зеленского на место после его выпада против Грузии - РИА Новости, 05.12.2024

В Раде поставили Зеленского на место после его выпада против Грузии

Депутат Рады Артем Дмитрук дал Владимиру Зеленскому резкий совет о санкциях в своем Telegram-канале в ответ на заявление о вводе ограничений против грузинского... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T09:06

2024-12-05T09:06

2024-12-05T15:14

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук дал Владимиру Зеленскому резкий совет о санкциях в своем Telegram-канале в ответ на заявление о вводе ограничений против грузинского правительства."Против себя ввел бы", — заявил он.Дмитрука возмутило, что Зеленский, который захватил власть, запретил оппозиционную деятельность, ввел цензуру и издевается над гражданами Украины, может рассуждать о политической ситуации в Грузии.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

https://ria.ru/20241205/dzhoklenskiy-1987442595.html

https://ria.ru/20241204/zelenskij-1987424350.html

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в мире, грузия, украина, владимир зеленский