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В Раде поставили Зеленского на место после его выпада против Грузии - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 05.12.2024 (обновлено: 15:14 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987455735.html
В Раде поставили Зеленского на место после его выпада против Грузии
В Раде поставили Зеленского на место после его выпада против Грузии - РИА Новости, 05.12.2024
В Раде поставили Зеленского на место после его выпада против Грузии
Депутат Рады Артем Дмитрук дал Владимиру Зеленскому резкий совет о санкциях в своем Telegram-канале в ответ на заявление о вводе ограничений против грузинского... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T09:06
2024-12-05T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
грузия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук дал Владимиру Зеленскому резкий совет о санкциях в своем Telegram-канале в ответ на заявление о вводе ограничений против грузинского правительства."Против себя ввел бы", — заявил он.Дмитрука возмутило, что Зеленский, который захватил власть, запретил оппозиционную деятельность, ввел цензуру и издевается над гражданами Украины, может рассуждать о политической ситуации в Грузии.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
https://ria.ru/20241205/dzhoklenskiy-1987442595.html
https://ria.ru/20241204/zelenskij-1987424350.html
https://ria.ru/20241204/zelenskiy-1987274502.html
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в мире, грузия, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Грузия, Украина, Владимир Зеленский
В Раде поставили Зеленского на место после его выпада против Грузии

Депутат Рады Дмитрук посоветовал Зеленскому ввести санкции против самого себя

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук дал Владимиру Зеленскому резкий совет о санкциях в своем Telegram-канале в ответ на заявление о вводе ограничений против грузинского правительства.
"Против себя ввел бы", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Очень символично". В Раде Зеленского сравнили с клоуном из комикса
Вчера, 05:31
Дмитрука возмутило, что Зеленский, который захватил власть, запретил оппозиционную деятельность, ввел цензуру и издевается над гражданами Украины, может рассуждать о политической ситуации в Грузии.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Зеленский заявил о намерении вмешаться в ситуацию в Грузии
4 декабря, 22:30
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.
Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Даже Гитлер не додумался": на Украине раскрыли, что сделал Зеленский
4 декабря, 11:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГрузияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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