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Основатель SpaceVM рассказал, как быстро заместят иностранное ПО - РИА Новости, 05.12.2024
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04:22 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/zameschenie-1987439902.html
Основатель SpaceVM рассказал, как быстро заместят иностранное ПО
Основатель SpaceVM рассказал, как быстро заместят иностранное ПО - РИА Новости, 05.12.2024
Основатель SpaceVM рассказал, как быстро заместят иностранное ПО
Для полного замещения иностранного программного обеспечения в России необходимо около пяти лет, этот процесс требует участия представителей отрасли - в будущем... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T04:22
2024-12-05T04:22
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Для полного замещения иностранного программного обеспечения в России необходимо около пяти лет, этот процесс требует участия представителей отрасли - в будущем отечественные продукты смогут выходить на экспортные рынки, такое мнение высказал РИА Новости председатель совета директоров "Даком М" и основатель облачной платформы SpaceVM Денис Агеев. "Импортозамещение иностранного программного обеспечения займёт ещё около пяти лет. Данный процесс требует активного участия всех участников отрасли. Уже сейчас наблюдаются значительные успехи, которые помогут отечественному программному обеспечению в будущем не только конкурировать с западными аналогами, но и выходить на экспортные рынки", – сказал Агеев. По его мнению, сейчас важной задачей является создание платформы, объединяющей различные российские продукты - от операционных систем до программ для безопасности и автоматизированного проектирования. Так, производители софта смогут взаимодействовать друг с другом и развиваться комплексно. Сейчас нужно развивать проприетарные решения - то есть те, которые находятся в собственности у его авторов и правообладателей - и отказаться от решений на базе открытого кода, которые могут стать недоступными в будущем. "Например, мы изначально разрабатывали наши продукты на базе собственного проприетарного ядра, а исходный код, документация, сервисные центры и команду разработки полностью локализовали в России, чтобы гарантировать заказчикам независимость от иностранных технологий и обеспечивать высокий уровень информационной безопасности," – добавил Агеев. Эксперт назвал переход к отечественным решениям позитивной тенденцией. "Многие компании уже активно тестируют и внедряют российские разработки, и заказчики становятся всё более открытыми для использования отечественного программного обеспечения", - заключил он.
https://ria.ru/20240405/kompleks-1938017348.html
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Основатель SpaceVM рассказал, как быстро заместят иностранное ПО

SpaceVM: замещение иностранного ПО в России займет около пяти лет

© Pixabay / StartupStockPhotosМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Pixabay / StartupStockPhotos
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Для полного замещения иностранного программного обеспечения в России необходимо около пяти лет, этот процесс требует участия представителей отрасли - в будущем отечественные продукты смогут выходить на экспортные рынки, такое мнение высказал РИА Новости председатель совета директоров "Даком М" и основатель облачной платформы SpaceVM Денис Агеев.
"Импортозамещение иностранного программного обеспечения займёт ещё около пяти лет. Данный процесс требует активного участия всех участников отрасли. Уже сейчас наблюдаются значительные успехи, которые помогут отечественному программному обеспечению в будущем не только конкурировать с западными аналогами, но и выходить на экспортные рынки", – сказал Агеев.
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По его мнению, сейчас важной задачей является создание платформы, объединяющей различные российские продукты - от операционных систем до программ для безопасности и автоматизированного проектирования. Так, производители софта смогут взаимодействовать друг с другом и развиваться комплексно.
Сейчас нужно развивать проприетарные решения - то есть те, которые находятся в собственности у его авторов и правообладателей - и отказаться от решений на базе открытого кода, которые могут стать недоступными в будущем.
"Например, мы изначально разрабатывали наши продукты на базе собственного проприетарного ядра, а исходный код, документация, сервисные центры и команду разработки полностью локализовали в России, чтобы гарантировать заказчикам независимость от иностранных технологий и обеспечивать высокий уровень информационной безопасности," – добавил Агеев.
Эксперт назвал переход к отечественным решениям позитивной тенденцией. "Многие компании уже активно тестируют и внедряют российские разработки, и заказчики становятся всё более открытыми для использования отечественного программного обеспечения", - заключил он.
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