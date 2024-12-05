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Памятник "Большой тройке" передали в собственность Ялты - РИА Новости, 05.12.2024
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06:35 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/yalta-1987446556.html
Памятник "Большой тройке" передали в собственность Ялты
Памятник "Большой тройке" передали в собственность Ялты - РИА Новости, 05.12.2024
Памятник "Большой тройке" передали в собственность Ялты
Монумент лидерам СССР, США и Великобритании в Ливадии, известный как памятник "Большой тройке", документально передан в собственность муниципалитета Ялты,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T06:35
2024-12-05T06:35
ялта
ливадия
зураб церетели
янина павленко
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Монумент лидерам СССР, США и Великобритании в Ливадии, известный как памятник "Большой тройке", документально передан в собственность муниципалитета Ялты, сообщили РИА Новости в Российской академии художеств в Москве и в администрации Ялты. Скульптура авторства Зураба Церетели "Большой тройке" - Сталину, Рузвельту и Черчиллю - была установлена в 2015 году в Ливадии, за Ливадийским дворцом, где в феврале 1945 года проводилась Ялтинская конференция глав государств антигитлеровской коалиции. Состояние площадки у памятника и самой скульптуры вызывало нарекания в социальных сетях. В комментарии РИА Новости в администрации Ялты сообщили, что памятник до этого момента не являлся собственностью города и не стоит на балансе. В этой связи город направил автору предложения по безвозмездной передаче скульптуры в собственность Ялты, сообщили в администрации. В Российской академии художеств в Москве, президентом которой является Зураб Церетели, агентству сообщили, что переговоры относительно судьбы монумента с властями Ялты закончены. "В настоящее все переговоры относительно документального оформления закончены. Документы со стороны Автора, Церетели Зураба Константиновича, подписаны и переданы в Администрацию города Ялта Республики Крым" , - говорится в ответе советника президента академии на запрос РИА Новости. Глава администрации Ялты Янина Павленко на вопрос РИА Новости о письме автора скульптуры сообщила, что оно получено. "На этой неделе получили от автора монумента Зураба Константиновича Церетели договор добровольного пожертвования, по которому скульптурная композиция передана в собственность муниципалитета... в дальнейшем памятник будет поставлена на баланс МБУ "Зеленстрой" для обслуживания" , - сказала глава администрации Павленко сказала, что не берется комментировать, почему памятник после торжественного открытия в 2015 году остался бесхозным и не был ни за кем закреплен. Она добавила, что на территории Большой Ялты в последнее время выявлено огромное количество самых разных объектов - лестниц, коммуникаций, объектов недвижимости, которые ни за кем не числились. Среди них "удивительным образом", отметила она, оказался и известный на всю страну и за ее пределами монумент лидерам "Большой тройки" в Ливадии. Она поблагодарила Зураба Церетели за взаимодействие и прохождение всех юридических процедур по передаче монумента.
https://ria.ru/20240823/jalta-1968148465.html
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ялта, ливадия, зураб церетели, янина павленко, общество
Ялта, Ливадия, Зураб Церетели, Янина Павленко, Общество
Памятник "Большой тройке" передали в собственность Ялты

Церетели передал в собственность Ялты памятник "Большой тройке"

© РИА Новости / Артем Креминский | Перейти в медиабанкПамятник участникам Ялтинской конференции 1945 года премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, президенту США Франклину Рузвельту и председателю Государственного комитета обороны СССР Иосифу Сталину
Памятник участникам Ялтинской конференции 1945 года премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, президенту США Франклину Рузвельту и председателю Государственного комитета обороны СССР Иосифу Сталину - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Артем Креминский
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Памятник участникам Ялтинской конференции 1945 года премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, президенту США Франклину Рузвельту и председателю Государственного комитета обороны СССР Иосифу Сталину. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Монумент лидерам СССР, США и Великобритании в Ливадии, известный как памятник "Большой тройке", документально передан в собственность муниципалитета Ялты, сообщили РИА Новости в Российской академии художеств в Москве и в администрации Ялты.
Скульптура авторства Зураба Церетели "Большой тройке" - Сталину, Рузвельту и Черчиллю - была установлена в 2015 году в Ливадии, за Ливадийским дворцом, где в феврале 1945 года проводилась Ялтинская конференция глав государств антигитлеровской коалиции. Состояние площадки у памятника и самой скульптуры вызывало нарекания в социальных сетях. В комментарии РИА Новости в администрации Ялты сообщили, что памятник до этого момента не являлся собственностью города и не стоит на балансе. В этой связи город направил автору предложения по безвозмездной передаче скульптуры в собственность Ялты, сообщили в администрации.
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В Российской академии художеств в Москве, президентом которой является Зураб Церетели, агентству сообщили, что переговоры относительно судьбы монумента с властями Ялты закончены.
"В настоящее все переговоры относительно документального оформления закончены. Документы со стороны Автора, Церетели Зураба Константиновича, подписаны и переданы в Администрацию города Ялта Республики Крым" , - говорится в ответе советника президента академии на запрос РИА Новости.
Глава администрации Ялты Янина Павленко на вопрос РИА Новости о письме автора скульптуры сообщила, что оно получено.
"На этой неделе получили от автора монумента Зураба Константиновича Церетели договор добровольного пожертвования, по которому скульптурная композиция передана в собственность муниципалитета... в дальнейшем памятник будет поставлена на баланс МБУ "Зеленстрой" для обслуживания" , - сказала глава администрации
Павленко сказала, что не берется комментировать, почему памятник после торжественного открытия в 2015 году остался бесхозным и не был ни за кем закреплен. Она добавила, что на территории Большой Ялты в последнее время выявлено огромное количество самых разных объектов - лестниц, коммуникаций, объектов недвижимости, которые ни за кем не числились. Среди них "удивительным образом", отметила она, оказался и известный на всю страну и за ее пределами монумент лидерам "Большой тройки" в Ливадии. Она поблагодарила Зураба Церетели за взаимодействие и прохождение всех юридических процедур по передаче монумента.
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