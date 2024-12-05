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СМИ рассказали, о чем скоро планирует объявить Украина - РИА Новости, 05.12.2024
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09:40 05.12.2024 (обновлено: 13:15 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/wsj-1987461871.html
СМИ рассказали, о чем скоро планирует объявить Украина
СМИ рассказали, о чем скоро планирует объявить Украина - РИА Новости, 05.12.2024
СМИ рассказали, о чем скоро планирует объявить Украина
Украина планирует сообщить о готовности к переговорам с Россией, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T09:40
2024-12-05T13:15
в мире
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владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украина планирует сообщить о готовности к переговорам с Россией, пишет The Wall Street Journal."Измотанная почти трехлетними боевыми действиями с Россией, Украина планирует заявить о своей готовности к миру", — говорится в материале.Также журналисты со ссылкой на источники указали, что руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак посетил Вашингтон с целью установить отношения с командой будущего президента США Дональда Трампа, и напомнили, что Зеленский ранее признал возможность переговоров с отказом от территорий в обмен на вступление в НАТО.В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов приветствовать посредничество для переговоров по Украине.На прошлой неделе на пресс-конференции в Астане глава государства Владимир Путин подтвердил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены им ранее.В июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.Также Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987455160.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
СМИ рассказали, о чем скоро планирует объявить Украина

WSJ: Украина планирует заявить о готовности к переговорам

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украина планирует сообщить о готовности к переговорам с Россией, пишет The Wall Street Journal.
«
"Измотанная почти трехлетними боевыми действиями с Россией, Украина планирует заявить о своей готовности к миру", — говорится в материале.
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Также журналисты со ссылкой на источники указали, что руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак посетил Вашингтон с целью установить отношения с командой будущего президента США Дональда Трампа, и напомнили, что Зеленский ранее признал возможность переговоров с отказом от территорий в обмен на вступление в НАТО.
В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов приветствовать посредничество для переговоров по Украине.
На прошлой неделе на пресс-конференции в Астане глава государства Владимир Путин подтвердил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены им ранее.
В июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Также Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
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