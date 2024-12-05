СМИ рассказали, о чем скоро планирует объявить Украина
WSJ: Украина планирует заявить о готовности к переговорам
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украина планирует сообщить о готовности к переговорам с Россией, пишет The Wall Street Journal.
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"Измотанная почти трехлетними боевыми действиями с Россией, Украина планирует заявить о своей готовности к миру", — говорится в материале.
Также журналисты со ссылкой на источники указали, что руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак посетил Вашингтон с целью установить отношения с командой будущего президента США Дональда Трампа, и напомнили, что Зеленский ранее признал возможность переговоров с отказом от территорий в обмен на вступление в НАТО.
В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов приветствовать посредничество для переговоров по Украине.
На прошлой неделе на пресс-конференции в Астане глава государства Владимир Путин подтвердил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены им ранее.
В июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Также Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.