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СМИ рассказали, о чем скоро планирует объявить Украина

СМИ рассказали, о чем скоро планирует объявить Украина - РИА Новости, 05.12.2024

СМИ рассказали, о чем скоро планирует объявить Украина

Украина планирует сообщить о готовности к переговорам с Россией, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T09:40

2024-12-05T09:40

2024-12-05T13:15

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украина планирует сообщить о готовности к переговорам с Россией, пишет The Wall Street Journal."Измотанная почти трехлетними боевыми действиями с Россией, Украина планирует заявить о своей готовности к миру", — говорится в материале.Также журналисты со ссылкой на источники указали, что руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак посетил Вашингтон с целью установить отношения с командой будущего президента США Дональда Трампа, и напомнили, что Зеленский ранее признал возможность переговоров с отказом от территорий в обмен на вступление в НАТО.В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов приветствовать посредничество для переговоров по Украине.На прошлой неделе на пресс-конференции в Астане глава государства Владимир Путин подтвердил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены им ранее.В июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.Также Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.

https://ria.ru/20241205/ukraina-1987455160.html

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