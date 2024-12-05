https://ria.ru/20241205/wildberries-1987583479.html

Клиенты Wildberries смогут возвращать заказы в любом пункте выдачи

Клиенты Wildberries смогут возвращать заказы в любом пункте выдачи - РИА Новости, 05.12.2024

Клиенты Wildberries смогут возвращать заказы в любом пункте выдачи

Клиенты Wildberries в ближайшее время смогут возвращать заказы в любом пункте выдачи (ПВЗ) с помощью QR-кодов, сообщил маркетплейс. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:51

2024-12-05T17:51

2024-12-05T20:39

wildberries

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россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Клиенты Wildberries в ближайшее время смогут возвращать заказы в любом пункте выдачи (ПВЗ) с помощью QR-кодов, сообщил маркетплейс. "Объединенная компания Wildberries и Russ разработала новый инструмент для упрощения процесса возврата заказов. В ближайшее время покупатели смогут возвращать товары с помощью QR-кодов, что позволяет оформлять возвраты на любом пункте выдачи заказов (ПВЗ)", - сказано в релизе. Чтобы вернуть товар нужно будет выбрать его в разделе "Покупки" в мобильном приложении маркетплейса, нажать "Вернуть товар" и показать сгенерированный QR-код сотруднику пункта выдачи. Такое нововведение сокращает время обработки и упрощает процесс возврата как для покупателя, так и для сотрудника. Инструмент по формированию QR-кодов будет появляться постепенно и в скором времени станет доступен для всех пользователей, уточнили в компании. "QR-коды для возврата товаров — это шаг вперед в развитии нашего сервиса. Они позволяют клиентам не беспокоиться о наличии штрихкодов на упаковке, а сотрудникам ПВЗ значительно упростить процесс обработки возвратов", - прокомментировал руководитель департамента ПВЗ объединенной Wildberries и Russ Максим Ким.

https://realty.ria.ru/20241115/smi-1983891656.html

https://ria.ru/20241107/wildberries-1982350534.html

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wildberries, экономика, россия