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Клиенты Wildberries смогут возвращать заказы в любом пункте выдачи - РИА Новости, 05.12.2024
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17:51 05.12.2024 (обновлено: 20:39 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/wildberries-1987583479.html
Клиенты Wildberries смогут возвращать заказы в любом пункте выдачи
Клиенты Wildberries смогут возвращать заказы в любом пункте выдачи - РИА Новости, 05.12.2024
Клиенты Wildberries смогут возвращать заказы в любом пункте выдачи
Клиенты Wildberries в ближайшее время смогут возвращать заказы в любом пункте выдачи (ПВЗ) с помощью QR-кодов, сообщил маркетплейс. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:51
2024-12-05T20:39
wildberries
экономика
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Клиенты Wildberries в ближайшее время смогут возвращать заказы в любом пункте выдачи (ПВЗ) с помощью QR-кодов, сообщил маркетплейс. "Объединенная компания Wildberries и Russ разработала новый инструмент для упрощения процесса возврата заказов. В ближайшее время покупатели смогут возвращать товары с помощью QR-кодов, что позволяет оформлять возвраты на любом пункте выдачи заказов (ПВЗ)", - сказано в релизе. Чтобы вернуть товар нужно будет выбрать его в разделе "Покупки" в мобильном приложении маркетплейса, нажать "Вернуть товар" и показать сгенерированный QR-код сотруднику пункта выдачи. Такое нововведение сокращает время обработки и упрощает процесс возврата как для покупателя, так и для сотрудника. Инструмент по формированию QR-кодов будет появляться постепенно и в скором времени станет доступен для всех пользователей, уточнили в компании. "QR-коды для возврата товаров — это шаг вперед в развитии нашего сервиса. Они позволяют клиентам не беспокоиться о наличии штрихкодов на упаковке, а сотрудникам ПВЗ значительно упростить процесс обработки возвратов", - прокомментировал руководитель департамента ПВЗ объединенной Wildberries и Russ Максим Ким.
https://realty.ria.ru/20241115/smi-1983891656.html
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wildberries, экономика, россия
Wildberries, Экономика, Россия
Клиенты Wildberries смогут возвращать заказы в любом пункте выдачи

Клиенты Wildberries смогут возвращать заказы в любом ПВЗ с помощью QR-кодов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пункт выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Клиенты Wildberries в ближайшее время смогут возвращать заказы в любом пункте выдачи (ПВЗ) с помощью QR-кодов, сообщил маркетплейс.
"Объединенная компания Wildberries и Russ разработала новый инструмент для упрощения процесса возврата заказов. В ближайшее время покупатели смогут возвращать товары с помощью QR-кодов, что позволяет оформлять возвраты на любом пункте выдачи заказов (ПВЗ)", - сказано в релизе.
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Чтобы вернуть товар нужно будет выбрать его в разделе "Покупки" в мобильном приложении маркетплейса, нажать "Вернуть товар" и показать сгенерированный QR-код сотруднику пункта выдачи. Такое нововведение сокращает время обработки и упрощает процесс возврата как для покупателя, так и для сотрудника.
Инструмент по формированию QR-кодов будет появляться постепенно и в скором времени станет доступен для всех пользователей, уточнили в компании.
"QR-коды для возврата товаров — это шаг вперед в развитии нашего сервиса. Они позволяют клиентам не беспокоиться о наличии штрихкодов на упаковке, а сотрудникам ПВЗ значительно упростить процесс обработки возвратов", - прокомментировал руководитель департамента ПВЗ объединенной Wildberries и Russ Максим Ким.
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