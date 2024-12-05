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В Николаевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 05.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:01 05.12.2024
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В Николаевской области прогремели взрывы
В Николаевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 05.12.2024
В Николаевской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в четверг в районе города Вознесенск Николаевской области на юге Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:01
2024-12-05T18:01
специальная военная операция на украине
николаевская область
украина
россия
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в районе города Вознесенск Николаевской области на юге Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области ранее была объявлена воздушная тревога, однако на момент сообщения о взрывах, она была уже отменена. "Сообщают о взрывах около Вознесенска Николаевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241203/infrastruktura-1987009936.html
николаевская область
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николаевская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Украина, Россия
В Николаевской области прогремели взрывы

В районе города Вознесенск Николаевской области прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в районе города Вознесенск Николаевской области на юге Украины, сообщает местное издание "Страна.ua".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области ранее была объявлена воздушная тревога, однако на момент сообщения о взрывах, она была уже отменена.
"Сообщают о взрывах около Вознесенска Николаевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьУкраинаРоссия
 
 
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