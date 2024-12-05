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В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 05.12.2024
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01:15 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/vzryv-1987432428.html
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 05.12.2024
В Кривом Роге прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщило местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T01:15
2024-12-05T01:15
в мире
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщило местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 00.55 мск воздушная тревога объявлена в Сумской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Официальной информации о взрыве не поступало. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241126/vzryv-1985843803.html
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в мире, днепропетровская область, украина, кривой рог, страна.ua
В мире, Днепропетровская область, Украина, Кривой Рог, Страна.ua
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге Днепропетровской области после воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщило местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В Кривом Роге прогремели взрывы
26 ноября, 17:27
"Сообщают о взрыве в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 00.55 мск воздушная тревога объявлена в Сумской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.
Официальной информации о взрыве не поступало.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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В миреДнепропетровская областьУкраинаКривой РогСтрана.ua
 
 
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