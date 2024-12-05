https://ria.ru/20241205/vzryv-1987432428.html

В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 05.12.2024

В Кривом Роге прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщило местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T01:15

2024-12-05T01:15

2024-12-05T01:15

в мире

днепропетровская область

украина

кривой рог

страна.ua

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщило местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 00.55 мск воздушная тревога объявлена в Сумской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Официальной информации о взрыве не поступало. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241126/vzryv-1985843803.html

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днепропетровская область

украина

кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, украина, кривой рог, страна.ua