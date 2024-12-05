В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге Днепропетровской области после воздушной тревоги прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщило местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
В Кривом Роге прогремели взрывы
26 ноября, 17:27
"Сообщают о взрыве в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 00.55 мск воздушная тревога объявлена в Сумской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.
Официальной информации о взрыве не поступало.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
12 апреля, 01:05